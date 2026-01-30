https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يعلق-على-أسطول-السفن-المتوجه-إلى-إيران-1109820484.html

ترامب يعلق على أسطول السفن المتوجه إلى إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن أسطول السفن الأميركية المتجهة نحو إيران أكبر حتى من ذلك الذي كان قبالة سواحل فنزويلا. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، خلال فعالية في البيت الأبيض، "اليوم الجمعة، هناك أسطول ضخم، أو أسطول صغير، أو أيًا كان ما تريد تسميته، يتجه نحو إيران، وهو أكبر حتى مما كان لدينا في فنزويلا".وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه على الرغم من نقل قوات كبيرة إلى الشرق الأوسط بسبب التصعيد حول إيران، إلا أن المجموعة البحرية الأمريكية لا تزال متمركزة قبالة سواحل فنزويلا.وتواجه إيران تهديدا مباشرا من الولايات المتحدة، إلا أن طهران أكدت مرارا استعدادها للرد، خاصة أن لديها خبرة طويلة في الصمود أمام الضغوط العسكرية.وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأنه مع وصول حاملة طائرات أمريكية للشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من مواجهة محتملة قد تهز المنطقة والاقتصاد العالمي.ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.

