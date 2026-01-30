https://sarabic.ae/20260130/واشنطن-انطلاق-مقاتلة-من-حاملة-لينكولن-في-مهام-روتينية-ببحر-العرب-1109817325.html

واشنطن: انطلاق مقاتلة من حاملة "لينكولن" في مهام روتينية ببحر العرب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، انطلاق طائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18إي سوبر هورنت" تابعة لسرب المقاتلات الضاربة 151 من على متن حاملة الطائرات... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت في بيان لها، أن "حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تنتشر في المنطقة، في إطار مهام تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".يأتي هذا بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك سفنا كبيرة وقوية متجهة إلى إيران حاليا، وسيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدام سفننا ضد إيران، لافتًا إلى أنه يخطط لإجراء محادثات مع طهران.وقال ترامب في حديث للصحفيين أثناء حضور العرض الأول لفيلم زوجته ملانيا: "الآن لدينا مجموعة سفن كبيرة وقوية تتجه إلى مكان يسمى إيران، وآمل ألا نضطر لاستخدامها".وأكد الرئيس الأمريكي أنه أجرى مفاوضات مع إيران في الأيام الأخيرة ويعتزم مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل. وقال: "لقد أجريت (المفاوضات مع إيران في الأيام الأخيرة) وأخطط لمواصلة القيام بذلك". وكان ترامب قد كتب، في وقت سابق، على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن الأسطول الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه، مضيفًا أن أي هجوم محتمل للولايات المتحدة ضد إيران سيكون أكثر تدميرًا من الهجوم الذي وقع في يونيو/حزيران 2025، ودعا إلى تفادي مثل هذا السيناريو.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وأمريكا خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.

