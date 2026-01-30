https://sarabic.ae/20260130/ترامب-سفن-كبيرة-وقوية-متجهة-إلى-إيران-حاليا-وآمل-ألا-نضطر-لاستخدامها-1109792813.html

ترامب: سفن "كبيرة وقوية" متجهة إلى إيران حاليا وآمل ألا نضطر لاستخدامها

ترامب: سفن "كبيرة وقوية" متجهة إلى إيران حاليا وآمل ألا نضطر لاستخدامها

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك سفنًا كبيرة وقوية متجهة إلى إيران حاليًا، وسيكون من الرائع لو لم نضطر إلى استخدام سفننا ضد إيران،... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T01:11+0000

2026-01-30T01:11+0000

2026-01-30T01:13+0000

ترامب

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وقال ترامب في حديث للصحفيين أثناء حضور العرض الأول لفيلم زوجته ملانيا: "الآن لدينا مجموعة سفن كبيرة وقوية تتجه إلى مكان يسمى إيران، وآمل ألا نضطر لاستخدامها".وأكد الرئيس الأمريكي أنه أجرى مفاوضات مع إيران في الأيام الأخيرة ويعتزم مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل. وقال: "لقد أجريت (المفاوضات مع إيران في الأيام الأخيرة) وأخطط لمواصلة القيام بذلك".وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن الأسطول الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه، مضيفًا أن أي هجوم محتمل للولايات المتحدة ضد إيران سيكون أكثر تدميرًا من الهجوم الذي وقع في يونيو/حزيران 2025، ودعا إلى تفادي مثل هذا السيناريو.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وأمريكا خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.

https://sarabic.ae/20260129/وزير-الحرب-الأمريكي-سنكون-على-استعداد-لتنفيذ-ما-يتوقعه-ترامب-بشأن-إيران-1109784466.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن