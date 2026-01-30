https://sarabic.ae/20260130/ترامب-يعرب-عن-ثقته-بإمكانية-إجراء-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-دون-مشاركة-ويتكوف-وكوشنر-1109819894.html
ترامب يعرب عن ثقته بإمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون مشاركة ويتكوف وكوشنر
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يعتقد بوجود فرصة جيدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا".وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين لحل النزاع في أوكرانيا باتوا قريبين جداً من التوصل إلى نتيجة.وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".
وقال ترامب أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا".
وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين لحل النزاع في أوكرانيا باتوا قريبين جداً من التوصل إلى نتيجة.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تستمر دون مشاركة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".
وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس ترامب طلب شخصيًا من الرئيس بوتين الامتناع عن مهاجمة كييف لمدة أسبوع، حتى الأول من فبراير، ريثما يتم تهيئة الظروف المواتية للمفاوضات، هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن".
وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".