https://sarabic.ae/20260130/روسيا-الخيار-الوحيد-أمام-زيلينسكي-هو-الالتزام-بالاتفاقيات-التي-توصل-إليها-بوتين-وترامب--1109817692.html
روسيا: الخيار الوحيد أمام زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي توصل إليها بوتين وترامب
روسيا: الخيار الوحيد أمام زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي توصل إليها بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن السبيل الوحيد أمام فلاديمير زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T16:46+0000
2026-01-30T16:46+0000
2026-01-30T16:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_0:147:1571:1031_1920x0_80_0_0_fa69208b0d52f67fb49ce28bcd9d8d0c.jpg
وكتب فولودين، على قناته بمنصة "ماكس"، "تصريحات زيلينسكي اليوم تؤكد مرة أخرى عدم كفاءته... خياره الوحيد هو اتباع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في أنكوريج (بألاسكا منتصف آب/أغسطس الماضي)".وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".
https://sarabic.ae/20260130/موسكو-لا-يمكن-للاتحاد-الأوروبي-أن-يكون-مراقبا-في-أوكرانيا-بوصفه-طرفا-في-النزاع-1109816387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109569251_56:0:1452:1047_1920x0_80_0_0_2a9839269683eb1a918f97b8a5dded9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا: الخيار الوحيد أمام زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي توصل إليها بوتين وترامب
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن السبيل الوحيد أمام فلاديمير زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في أنكوريج بألاسكا.
وكتب فولودين، على قناته بمنصة "ماكس"، "تصريحات زيلينسكي اليوم تؤكد مرة أخرى عدم كفاءته... خياره الوحيد هو اتباع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في أنكوريج (بألاسكا منتصف آب/أغسطس الماضي)".
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن "بقايا نظام كييف البالية"، قد دمرت كيان أوكرانيا وقتلت عدداً هائلاً من مواطنيها، مما يخلق مشاكل جديدة للأوكرانيين ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".
وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن الرئيس ترامب طلب شخصيًا من الرئيس بوتين الامتناع عن مهاجمة كييف لمدة أسبوع، حتى الأول من فبراير، ريثما يتم تهيئة الظروف المواتية للمفاوضات، هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن".
وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".