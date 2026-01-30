https://sarabic.ae/20260130/روسيا-الخيار-الوحيد-أمام-زيلينسكي-هو-الالتزام-بالاتفاقيات-التي-توصل-إليها-بوتين-وترامب--1109817692.html

روسيا: الخيار الوحيد أمام زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي توصل إليها بوتين وترامب

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن السبيل الوحيد أمام فلاديمير زيلينسكي هو الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب فولودين، على قناته بمنصة "ماكس"، "تصريحات زيلينسكي اليوم تؤكد مرة أخرى عدم كفاءته... خياره الوحيد هو اتباع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب في أنكوريج (بألاسكا منتصف آب/أغسطس الماضي)".وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا حتى 1 فبراير/شباط المقبل.قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وافقت على الامتناع عن ضرب أوكرانيا: "نتحدث عن تهيئة ظروف مواتية للمفاوضات... نعم، بالطبع، كان هناك طلب شخصي من الرئيس ترامب".وحول ما إذا كان الكرملين اطلع على تصريحات زيلينسكي بأن كييف لن تتنازل عن دونباس ومحطة زابوروجيه، أجاب قائلا: "بالطبع، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".

