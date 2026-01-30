https://sarabic.ae/20260130/موسكو-لا-يمكن-للاتحاد-الأوروبي-أن-يكون-مراقبا-في-أوكرانيا-بوصفه-طرفا-في-النزاع-1109816387.html

موسكو: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون مراقبا في أوكرانيا بوصفه طرفا في النزاع

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أنه في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أوكرانيا لا يمكن للاتحاد الأوروبي بوصفه طرفاً في... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وقال غروشكو، خلال إحاطة صحفية في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا": "لا جدوى على الإطلاق من الحديث عن أي دور للاتحاد الأوروبي، دور مراقب أو غير مراقب، أو دور الضامن، بالنظر إلى التجربة الكارثية التي تراكمت في السنوات الأخيرة والدور التخريبي للاتحاد الأوروبي".وأكّد غروشكو: "الاتحاد الأوروبي - لا، سأقولها مباشرةً. لأن الاتحاد الأوروبي طرف في النزاع؛ لا يمكنه أن يكون مراقباً".وفي 28 كانون الثاني/يناير حددت الخارجية الروسية شروط عودة الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف إن استعادة الحوار مع الأوروبيين ممكنة، فقط بعد تخليهم عن العقوبات وضخ الأسلحة لكييف، وعرقلة العملية السلمية حول أوكرانيا.

