وقال غروشكو، خلال إحاطة صحفية في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا": "لا جدوى على الإطلاق من الحديث عن أي دور للاتحاد الأوروبي، دور مراقب أو غير مراقب، أو دور الضامن، بالنظر إلى التجربة الكارثية التي تراكمت في السنوات الأخيرة والدور التخريبي للاتحاد الأوروبي".وأكّد غروشكو: "الاتحاد الأوروبي - لا، سأقولها مباشرةً. لأن الاتحاد الأوروبي طرف في النزاع؛ لا يمكنه أن يكون مراقباً".وفي 28 كانون الثاني/يناير حددت الخارجية الروسية شروط عودة الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف إن استعادة الحوار مع الأوروبيين ممكنة، فقط بعد تخليهم عن العقوبات وضخ الأسلحة لكييف، وعرقلة العملية السلمية حول أوكرانيا.
موسكو: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون مراقبا في أوكرانيا بوصفه طرفا في النزاع
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أنه في حال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أوكرانيا لا يمكن للاتحاد الأوروبي بوصفه طرفاً في النزاع الأوكراني أن يكون مراقبا أو ضامنًا للتسوية.
وقال غروشكو، خلال إحاطة صحفية في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا": "لا جدوى على الإطلاق من الحديث عن أي دور للاتحاد الأوروبي، دور مراقب أو غير مراقب، أو دور الضامن، بالنظر إلى التجربة الكارثية التي تراكمت في السنوات الأخيرة والدور التخريبي للاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه من غير المجدي حالياً مناقشة موضوع المراقبة، إذ لا يوجد حتى اتفاق ينص على ذلك.
وأكّد غروشكو: "الاتحاد الأوروبي - لا، سأقولها مباشرةً. لأن الاتحاد الأوروبي طرف في النزاع؛ لا يمكنه أن يكون مراقباً".
وتعتبر موسكو أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون مراقباً محايداً أو وسيطاً في النزاع الأوكراني، لأن انخراط أوروبا السياسي والعسكري، بالإضافة إلى مساعي انضمام أوكرانيا للاتحاد، يجعله طرفاً مباشراً وغير مؤهل للعب هذا الدور في أي تسوية للأزمة الأوكرانية. وفي الوقت الذي تصرّفيه موسكو، على حياد أوكرانيا، تبحث أوكرانيا عن ضمانات أمنية غربية، بما في ذلك نشر قوات أوروبية على أراضيها.
وفي 28 كانون الثاني/يناير حددت الخارجية الروسية شروط عودة الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف إن استعادة الحوار مع الأوروبيين ممكنة، فقط بعد تخليهم عن العقوبات وضخ الأسلحة لكييف، وعرقلة العملية السلمية حول أوكرانيا.