الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يؤكد للسيسي أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية بدلاً من... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg

وذكرت الرئاسة الإيرانية، في بيان رسمي، أن بزشكيان شدد خلال المكالمة على "ضرورة بناء مسارات دبلوماسية واتباع دبلوماسية تحفظ الكرامة من موقع المساواة وبعيدًا عن التهديدات"، مضيفًا: "إن حل القضايا عبر الدبلوماسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كان أولويةً على الحرب، ونأمل أن يكون الطرف الآخر قد أدرك أيضًا أنه لا يمكن إجبار إيران على التفاوض بالتهديدات والقوة".وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".

