https://sarabic.ae/20260131/الرئاسة-الإيرانية-بزشكيان-يؤكد-للسيسي-أن-إيران-تولي-الأولوية-لحل-القضايا-عبر-الدبلوماسية--عاجل--1109857459.html
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يؤكد للسيسي أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يؤكد للسيسي أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية بدلاً من... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T20:08+0000
2026-01-31T20:08+0000
2026-01-31T20:19+0000
إيران
أخبار إيران
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وذكرت الرئاسة الإيرانية، في بيان رسمي، أن بزشكيان شدد خلال المكالمة على "ضرورة بناء مسارات دبلوماسية واتباع دبلوماسية تحفظ الكرامة من موقع المساواة وبعيدًا عن التهديدات"، مضيفًا: "إن حل القضايا عبر الدبلوماسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كان أولويةً على الحرب، ونأمل أن يكون الطرف الآخر قد أدرك أيضًا أنه لا يمكن إجبار إيران على التفاوض بالتهديدات والقوة".وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
https://sarabic.ae/20260131/ترامب-الولايات-المتحدة-تأمل-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-والتوصل-إلى-نتائج-1109857309.html
https://sarabic.ae/20260131/إعلام-واشنطن-لم-تطلع-حلفاءها-في-المنطقة-على-خططها-تجاه-إيران-1109833301.html
إيران
أخبار إيران
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يؤكد للسيسي أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية
20:08 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 20:19 GMT 31.01.2026)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية بدلاً من الحرب، معربًا عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن إجبار طهران على التفاوض تحت التهديدات أو بالقوة.
وذكرت الرئاسة الإيرانية، في بيان رسمي، أن بزشكيان شدد خلال المكالمة على "ضرورة بناء مسارات دبلوماسية واتباع دبلوماسية تحفظ الكرامة من موقع المساواة وبعيدًا عن التهديدات"، مضيفًا: "إن حل القضايا عبر الدبلوماسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كان أولويةً على الحرب
، ونأمل أن يكون الطرف الآخر قد أدرك أيضًا أنه لا يمكن إجبار إيران على التفاوض بالتهديدات والقوة".
وصرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي في وقت سابق من اليوم السبت، أن "القدرات الدفاعية والعلمية والنووية لإيران، محلية ولا يمكن القضاء عليها أو تدميرها"، مؤكدًا أن بلاده "في وضع أفضل مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا".
وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران
"تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".
وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة
وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".
وأكد قائد الجيش الإيراني أن "أيادي القوات الإيرانية على الزناد وستدافع عن البلاد بكل قوة".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا
وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".