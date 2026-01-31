https://sarabic.ae/20260131/ترامب-الولايات-المتحدة-تأمل-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-والتوصل-إلى-نتائج-1109857309.html
ترامب: الولايات المتحدة تأمل مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج
ترامب: الولايات المتحدة تأمل مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تأمل في مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "انظر، (إيران) تتفاوض معنا، وسنرى إن كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا سنرى ما سيحدث.. لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، أكبر من الذي كان لدينا قبالة سواحل فنزويلا".وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم السبت، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تقدماً ملحوظاً في تشكيل إطار هيكلي لها، نافياً ما وصفه بـ"التهويل الإعلامي المصطنع" حول الحرب.وكتب لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "على عكس التهويل الذي تصنعه الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكّل إطار هيكلي للمفاوضات يشهد تقدماً"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة التقدم أو مراحل المحادثات.وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".
