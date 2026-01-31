ترامب: الولايات المتحدة تأمل مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الولايات المتحدة تأمل مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج
ترامب: الولايات المتحدة تأمل مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج
ترامب: الولايات المتحدة تأمل مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج

20:09 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تأمل في مواصلة المفاوضات مع إيران والتوصل إلى نتائج، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.‏
وقال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: ‏"انظر، (إيران) تتفاوض معنا، وسنرى إن كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا سنرى ما سيحدث.. لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، أكبر من الذي كان لدينا قبالة سواحل فنزويلا".

وأضاف أن المفاوضات الأخيرة مع إيران، حول برنامجها النووي لم تنجح وانتهت بهجوم أمريكي عليها، مؤكدا "لنر ماذا سيحدث. آخر مرة كانوا يتفاوضون (الإيرانيون) فيها، اضطررنا لنزع سلاحهم من الأسلحة النووية، ولم ينجح الأمر. ثم حرمناهم منها بطريقة أخرى، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم السبت، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تقدماً ملحوظاً في تشكيل إطار هيكلي لها، نافياً ما وصفه بـ"التهويل الإعلامي المصطنع" حول الحرب.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدما
19:41 GMT
وكتب لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "على عكس التهويل الذي تصنعه الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكّل إطار هيكلي للمفاوضات يشهد تقدماً"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة التقدم أو مراحل المحادثات.
وصرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي في وقت سابق من اليوم السبت، أن "القدرات الدفاعية والعلمية والنووية لإيران، محلية ولا يمكن القضاء عليها أو تدميرها"، مؤكدًا أن بلاده "في وضع أفضل مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا".
وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".
وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".
