أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدما

وكتب لاريجاني في منشور على منصة "إكس": "على عكس التهويل الذي تصنعه الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكّل إطار هيكلي للمفاوضات يشهد تقدماً"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة التقدم أو مراحل المحادثات.وصرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي في وقت سابق من اليوم السبت، أن "القدرات الدفاعية والعلمية والنووية لإيران، محلية ولا يمكن القضاء عليها أو تدميرها"، مؤكدًا أن بلاده "في وضع أفضل مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا".وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".وأكد قائد الجيش الإيراني أن "أيادي القوات الإيرانية على الزناد وستدافع عن البلاد بكل قوة".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".

