بث مباشر
إسرائيل تعلق لأول مرة على انفجاري بندر عباس والأهواز في إيران
إسرائيل تعلق لأول مرة على انفجاري بندر عباس والأهواز في إيران

أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن تل أبيب ليست طرفا متورطا في سلسلة التفجيرات التي وقعت في إيران، في وقت سابق اليوم السبت.
وقال المسؤولان ‌في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "إسرائيل ليست ضالعة في انفجارات إيران"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن انفجارا وقع في مبنى سكني بمدينة بندر عباس الساحلية على الخليج، مضيفةً أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن الانفجار وقع في مبنى مكون من 8 طوابق، "مدمرا طابقين وعدة سيارات ومتاجر" في منطقة شارع المعلم بالمدينة.
كما لقي 4 أشخاص مصرعهم في انفجار غاز على ما يبدو، وقع اليوم السبت، في حي كيانشهر بمدينة الأهواز.
وتقول وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إن كلا الانفجارين قيد التحقيق، دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.
من جهتها، نفت وكالة "فارس"، صحة الأخبار التي انتشرت عبر بعض قنوات تطبيق "تلغرام" حول اغتيال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت مصادر مطّلعة للوكالة أن "الخبر كاذب تمامًا، وأنه تم تلفيقه ونشره في إطار عمليات التضليل النفسي والحرب النفسية، التي تشنها الحركات المعادية لإيران".
ولفتت الوكالة إلى أن "قائد البحرية الإيرانية بخير ولم يصب بأذى، وأن الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار ونشر الذعر بين المواطنين".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
