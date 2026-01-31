https://sarabic.ae/20260131/إعلام-إيراني-انفجار-في-مبنى-مؤلف-من-8-طوابق-بمدينة-بندر-عباس-فيديو-1109841906.html
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم". 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T12:18+0000
2026-01-31T12:18+0000
2026-01-31T12:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101679282_0:123:1640:1046_1920x0_80_0_0_d1196c70dc1aa4bf9cf7eda5f1313577.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار، فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عدد من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار بالشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".من جهتها، نفت وكالة "فارس"، صحة الأخبار التي انتشرت عبر بعض قنوات تطبيق "تلغرام" حول اغتيال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.ولفتت الوكالة إلى أن "قائد البحرية الإيرانية بخير ولم يصب بأذى، وأن الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار ونشر الذعر بين المواطنين".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
https://sarabic.ae/20260131/قائد-الجيش-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-وإسرائيل-لا-يمكن-تدمير-التكنولوجيا-النووية-لبلادنا-1109838832.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101679282_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_4bde7b02aae5093cdeac8e3e8f327ea8.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار، فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عدد من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار بالشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".
من جهتها، نفت وكالة "فارس"، صحة الأخبار التي انتشرت عبر بعض قنوات تطبيق "تلغرام" حول اغتيال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت مصادر مطّلعة للوكالة أن "الخبر كاذب تمامًا، وأنه تم تلفيقه ونشره في إطار عمليات التضليل النفسي والحرب النفسية، التي تشنها الحركات المعادية لإيران".
ولفتت الوكالة إلى أن "قائد البحرية الإيرانية بخير ولم يصب بأذى، وأن الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار ونشر الذعر بين المواطنين".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا
وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".