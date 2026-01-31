https://sarabic.ae/20260131/إعلام-إيراني-انفجار-في-مبنى-مؤلف-من-8-طوابق-بمدينة-بندر-عباس-فيديو-1109841906.html

‌‏إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بمدينة بندر عباس... فيديو

‌‏إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بمدينة بندر عباس... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم". 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T12:18+0000

2026-01-31T12:18+0000

2026-01-31T12:18+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101679282_0:123:1640:1046_1920x0_80_0_0_d1196c70dc1aa4bf9cf7eda5f1313577.jpg

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار، فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عدد من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار بالشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".من جهتها، نفت وكالة "فارس"، صحة الأخبار التي انتشرت عبر بعض قنوات تطبيق "تلغرام" حول اغتيال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.ولفتت الوكالة إلى أن "قائد البحرية الإيرانية بخير ولم يصب بأذى، وأن الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار ونشر الذعر بين المواطنين".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية

https://sarabic.ae/20260131/قائد-الجيش-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-وإسرائيل-لا-يمكن-تدمير-التكنولوجيا-النووية-لبلادنا-1109838832.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم