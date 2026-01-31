‌‏إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بمدينة بندر عباس... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/إعلام-إيراني-انفجار-في-مبنى-مؤلف-من-8-طوابق-بمدينة-بندر-عباس-فيديو-1109841906.html
‌‏إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بمدينة بندر عباس... فيديو
‌‏إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بمدينة بندر عباس... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم". 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T12:18+0000
2026-01-31T12:18+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101679282_0:123:1640:1046_1920x0_80_0_0_d1196c70dc1aa4bf9cf7eda5f1313577.jpg
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار، فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عدد من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار بالشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".من جهتها، نفت وكالة "فارس"، صحة الأخبار التي انتشرت عبر بعض قنوات تطبيق "تلغرام" حول اغتيال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.ولفتت الوكالة إلى أن "قائد البحرية الإيرانية بخير ولم يصب بأذى، وأن الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار ونشر الذعر بين المواطنين".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
https://sarabic.ae/20260131/قائد-الجيش-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-وإسرائيل-لا-يمكن-تدمير-التكنولوجيا-النووية-لبلادنا-1109838832.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
‌‏إعلام إيراني: انفجار في مبنى مؤلف من 8 طوابق بمدينة بندر عباس... فيديو

12:18 GMT 31.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemiدخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار، فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عدد من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار بالشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".
من جهتها، نفت وكالة "فارس"، صحة الأخبار التي انتشرت عبر بعض قنوات تطبيق "تلغرام" حول اغتيال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت مصادر مطّلعة للوكالة أن "الخبر كاذب تمامًا، وأنه تم تلفيقه ونشره في إطار عمليات التضليل النفسي والحرب النفسية، التي تشنها الحركات المعادية لإيران".
ولفتت الوكالة إلى أن "قائد البحرية الإيرانية بخير ولم يصب بأذى، وأن الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار ونشر الذعر بين المواطنين".
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
قائد الجيش الإيراني في رسالة إلى أمريكا وإسرائيل: لا يمكن تدمير التكنولوجيا النووية لبلادنا
10:44 GMT
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران
شمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر
بين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
© 2026 Sputnik
