قائد الجيش الإيراني في رسالة إلى أمريكا وإسرائيل: لا يمكن تدمير التكنولوجيا النووية لبلادنا

صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أن "القدرات الدفاعية والعلمية والنووية لإيران، محلية ولا يمكن القضاء عليها أو تدميرها"، مؤكدًا أن بلاده "في وضع أفضل مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا".
وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".وأكد قائد الجيش الإيراني أن "أيادي القوات الإيرانية على الزناد وستدافع عن البلاد بكل قوة".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أن "القدرات الدفاعية والعلمية والنووية لإيران، محلية ولا يمكن القضاء عليها أو تدميرها"، مؤكدًا أن بلاده "في وضع أفضل مما كانت عليه قبل حرب الـ12 يومًا".
وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".
وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".
وأكد قائد الجيش الإيراني أن "أيادي القوات الإيرانية على الزناد وستدافع عن البلاد بكل قوة".
في وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا
وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".