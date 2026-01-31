https://sarabic.ae/20260131/قائد-الجيش-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-وإسرائيل-لا-يمكن-تدمير-التكنولوجيا-النووية-لبلادنا-1109838832.html

قائد الجيش الإيراني في رسالة إلى أمريكا وإسرائيل: لا يمكن تدمير التكنولوجيا النووية لبلادنا

صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أن "القدرات الدفاعية والعلمية والنووية لإيران، محلية ولا يمكن القضاء عليها أو تدميرها"، مؤكدًا أن بلاده "في... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104383/39/1043833992_0:43:2048:1194_1920x0_80_0_0_cf1a77bd5cd0a1a5dfe7abf1a2d6f02d.jpg

وأضاف حاتمي أن "القوات الإيرانية واجهت العدو بكل ما تمتلك من علوم وتكنولوجيا وأساليب حرب متكاملة، وتمكنت من اكتشاف نقاط القوة والضعف لديها"، مشيرًا إلى أن إيران "تدرك نقاط قوتها وضعفها وهي اليوم على أهبة الاستعداد الكامل".وحذّر اللواء حاتمي، الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وأن "الجمهورية الإسلامية ليست قابلة للتدمير".وأكد قائد الجيش الإيراني أن "أيادي القوات الإيرانية على الزناد وستدافع عن البلاد بكل قوة".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية

