أمساليوم
بث مباشر
رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف موعد الهجوم الأمريكي على إيران
رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف موعد الهجوم الأمريكي على إيران
صرّح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، بأن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين... 01.02.2026
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير، قوله إن "التقييمات تستند إلى تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الهجوم أو نطاقه المحتمل.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف موعد الهجوم الأمريكي على إيران

رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير
صرّح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، بأن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم أمريكي ضد إيران، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهرين"، على حد قوله.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زامير، قوله إن "التقييمات تستند إلى تطورات ميدانية وسياسية متسارعة في المنطقة"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الهجوم أو نطاقه المحتمل.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة
07:53 GMT
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
