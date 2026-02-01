الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260201/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلق-على-الأسطول-الأمريكي-الضخم-المتجه-إلى-المنطقة-1109863471.html
الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة
الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة
سبوتنيك عربي
رفض اللواء أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، "الأجواء الأخيرة التي يروّج لها الأعداء بشأن احتمال اندلاع حرب"، مؤكدًا أن "هذه الأجواء تندرج... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T07:53+0000
2026-02-01T07:53+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_90011b59492bbed2751fe59f0188d0a1.jpg
وقال اللواء وحيدي، في مقابلة مع وكالة أنباء "مهر"، إن "الأعداء يسعون إلى السيطرة على الأجواء الإعلامية والنفسية بهدف التأثير على الرأي العام"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لرصد ومواجهة أي تحركات معادية".وأضاف: "خلق أجواء الحرب جزء من العمليات النفسية للعدو، ويجب عدم الوقوع في هذا الفخ أو السماح بتأثر أنشطة البلاد بهذه الأجواء، بأي شكل من الأشكال".وفيما يتعلق بوجود الأسطول الأمريكي في المنطقة، أوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن هذا الوجود "ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا إياه "جزءا من الحرب النفسية، التي يشنها العدو وهو أمر لا يستحق الالتفات".واختتم وحيدي تصريحاته بالتأكيد على أن الأعداء "من غير المرجح أن يقدموا على حماقة جديدة لاختبار قدرات إيران المجرّبة"، مضيفًا أنهم "شهدوا فشل مؤامراتهم وفتنهم السابقة".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
https://sarabic.ae/20260131/الرئاسة-الإيرانية-بزشكيان-يؤكد-للسيسي-أن-إيران-تولي-الأولوية-لحل-القضايا-عبر-الدبلوماسية--عاجل--1109857459.html
https://sarabic.ae/20260201/ترامب-إيران-تتحدث-بجدية-مع-الولايات-المتحدة-1109859877.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069186506_62:0:2507:1834_1920x0_80_0_0_e865576c8a692b23a29ab439de4ff5f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة

07:53 GMT 01.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
 وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
رفض اللواء أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، "الأجواء الأخيرة التي يروّج لها الأعداء بشأن احتمال اندلاع حرب"، مؤكدًا أن "هذه الأجواء تندرج في إطار العمليات النفسية".
وقال اللواء وحيدي، في مقابلة مع وكالة أنباء "مهر"، إن "الأعداء يسعون إلى السيطرة على الأجواء الإعلامية والنفسية بهدف التأثير على الرأي العام"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لرصد ومواجهة أي تحركات معادية".
وأضاف: "خلق أجواء الحرب جزء من العمليات النفسية للعدو، ويجب عدم الوقوع في هذا الفخ أو السماح بتأثر أنشطة البلاد بهذه الأجواء، بأي شكل من الأشكال".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان يؤكد للسيسي أن إيران تولي الأولوية لحل القضايا عبر الدبلوماسية
أمس, 20:08 GMT
وفيما يتعلق بوجود الأسطول الأمريكي في المنطقة، أوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن هذا الوجود "ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا إياه "جزءا من الحرب النفسية، التي يشنها العدو وهو أمر لا يستحق الالتفات".

وأشار اللواء وحيدي إلى مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية بعد حرب الـ12 يومًا، قائلًا إن "جاهزية القوات المسلحة ممتازة، بل تفوق بكثير جاهزيتها خلال فترة الدفاع المقدس"، مشددًا على أن "جميع تحركات الأعداء تخضع للرصد والإشراف الكاملين".

واختتم وحيدي تصريحاته بالتأكيد على أن الأعداء "من غير المرجح أن يقدموا على حماقة جديدة لاختبار قدرات إيران المجرّبة"، مضيفًا أنهم "شهدوا فشل مؤامراتهم وفتنهم السابقة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
ترامب: إيران تتحدث "بجدية" مع الولايات المتحدة
03:14 GMT
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران
شمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر
بين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала