https://sarabic.ae/20260201/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلق-على-الأسطول-الأمريكي-الضخم-المتجه-إلى-المنطقة-1109863471.html

الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة

رفض اللواء أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، "الأجواء الأخيرة التي يروّج لها الأعداء بشأن احتمال اندلاع حرب"، مؤكدًا أن "هذه الأجواء تندرج... 01.02.2026

وقال اللواء وحيدي، في مقابلة مع وكالة أنباء "مهر"، إن "الأعداء يسعون إلى السيطرة على الأجواء الإعلامية والنفسية بهدف التأثير على الرأي العام"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة لرصد ومواجهة أي تحركات معادية".وأضاف: "خلق أجواء الحرب جزء من العمليات النفسية للعدو، ويجب عدم الوقوع في هذا الفخ أو السماح بتأثر أنشطة البلاد بهذه الأجواء، بأي شكل من الأشكال".وفيما يتعلق بوجود الأسطول الأمريكي في المنطقة، أوضح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن هذا الوجود "ليس أمرًا جديدًا"، معتبرًا إياه "جزءا من الحرب النفسية، التي يشنها العدو وهو أمر لا يستحق الالتفات".واختتم وحيدي تصريحاته بالتأكيد على أن الأعداء "من غير المرجح أن يقدموا على حماقة جديدة لاختبار قدرات إيران المجرّبة"، مضيفًا أنهم "شهدوا فشل مؤامراتهم وفتنهم السابقة".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية

