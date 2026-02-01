https://sarabic.ae/20260201/ترامب-إيران-تتحدث-بجدية-مع-الولايات-المتحدة-1109859877.html

ترامب: إيران تتحدث "بجدية" مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن إيران تتحدث "بجدية" مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن طهران ستتخلى عن... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في تصريحات صحافية: "يمكنكم إقناعهم بالتفاوض على اتفاق مُرضٍ، حيث لا أسلحة نووية. عليهم فعل ذلك، لا أعرف إن كانوا سيفعلون. لكنهم يتحدثون إلينا، ويتحدثون بجدية".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن "أسطولاً ضخمًا" يتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة "عادلة ومنصفة" تتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية".وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت في يونيو 2025 ضربات على منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" (ميدنايت هامر)، مؤكدًا أن "الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير"، ودعا إلى "عدم السماح بحدوث ذلك".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "بنتاغون"، في 24 يناير/ كانون الثاني، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.

