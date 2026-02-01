عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
نواب إيرانيون يرتدون زي الحرس الثوري بعد تصنيفهم الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية".. فيديو
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
ارتدى أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، زي الحرس الثوري الإيراني، بعد تمرير مشروع قانون يصنف الجيوش الأوروبية في قائمة "المنظمات الإرهابية"، وذلك ردًا على خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لأعضاء المجلس، الذين ارتدوا جميعًا زي الحرس الثوري الإيراني دعمًا لهذه القوة الخاصة: "بمحاولتهم استهداف الحرس الثوري... أضرّ الأوروبيون بأنفسهم، واتخذوا مرة أخرى قرارًا ضد مصالح شعوبهم بالخضوع الأعمى للأمريكيين".
وأضاف: "وفقا للمادة 7 من قانون التدابير المضادة لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، تُعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعات إرهابية".
وشهد الاتحاد الأوروبي تحولًا رمزيًا في نهجه تجاه القيادة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، بتصنيفه الحرس الثوري "منظمة إرهابية".
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة
07:53 GMT

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على فرض حظر تأشيرات وتجميد أصول 21 مسؤولا وهيئة حكومية إيرانية بتهمة "القمع"، بمن فيهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، القرار بشدة، في محاولة لمنع نشوب حرب مع أمريكا، التي تتفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "تسعى دول عدة حاليًا لتجنب حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع".
