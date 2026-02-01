https://sarabic.ae/20260201/البرلمان-الإيراني-يصنف-الجيوش-الأوروبية-على-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1109862039.html

‌‏البرلمان الإيراني يصنف الجيوش الأوروبية على قائمة "المنظمات الإرهابية"

‌‏البرلمان الإيراني يصنف الجيوش الأوروبية على قائمة "المنظمات الإرهابية"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بأن "البرلمان الأوروبي اتخذ قرارًا معاديًا بإدانة الحرس الثوري"، معتبرًا أن هذا القرار "يأتي في... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-01T06:32+0000

2026-02-01T06:32+0000

2026-02-01T06:32+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg

وخلال الجلسة العلنية للمجلس، أوضح قاليباف أن "الشعب الإيراني يعدّ الحرس الثوري جزءًا أساسيًا من قواته المسلحة"، مشددًا على أن أي "استهداف لهذه المؤسسة يُعد استهدافًا لإرادة الشعب الإيراني".وفي ردّ على القرار الأوروبي، أعلن أن مجلس الشورى الإيراني أن المجلس "قرر تصنيف الجيوش الأوروبية على قائمة المنظمات الإرهابية"، واصفًا القرار الأوروبي بأنه "خاطئ" ويعكس سياسات عدائية تجاه إيران.وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، الخميس الماضي، قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المتعلق بالقوات المسلحة الإيرانية وتصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"، واصفة إياه بأنه "غير قانوني وغير مبرر ومغرض"، ويستند إلى "اتهامات لا أساس لها".واعتبرت أن "أي وصف لمؤسسة سيادية ورسمية بالإرهاب يعد سابقة خطيرة، وانتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية، وتجاهلًا سافرًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وحظر التدخل في شؤونها الداخلية".وأضافت الخارجية الإيرانية: "هذا العمل الاستفزازي وغير المسؤول على الإطلاق والمُهين، والذي صُمم ونُفذ بلا شك لإرضاء نظام إبادي واحتلالي وأنصاره المُثيرين للحروب في أمريكا، يُوجه ضربة قاضية أخرى لمكانة ومصداقية الاتحاد الأوروبي ككتلة كان بإمكانها أن تلعب دورًا بنّاء في التطورات الدولية، ويدفع العالم نحو مزيد من الفوضى وهيمنة قانون الغاب".وشددت على أن "إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب الإيراني وحقوقه المشروعة في مواجهة الإجراءات غير القانونية والمعادية من جانب الاتحاد الأوروبي".

https://sarabic.ae/20260128/فرنسا-تؤيد-تصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-1109741720.html

https://sarabic.ae/20260131/الحرس-الثوري-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-أنباء-اغتيال-قائد-قوته-البحرية---1109843539.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم