عربي
https://sarabic.ae/20260131/الحرس-الثوري-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-أنباء-اغتيال-قائد-قوته-البحرية---1109843539.html
‌‏الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن أنباء اغتيال قائد قوته البحرية
‌‏الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن أنباء اغتيال قائد قوته البحرية
سبوتنيك عربي
أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بيانًا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T12:48+0000
2026-01-31T12:48+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
وأشار البيان إلى أن "نشر مثل هذه الشائعات يأتي من حساب "ترور آلارم"، المعروف بنشره أخبار كاذبة في المواضيع الأمنية والعسكرية، ويعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية".وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرًا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيرانشمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحربين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
https://sarabic.ae/20260131/إعلام-واشنطن-لم-تطلع-حلفاءها-في-المنطقة-على-خططها-تجاه-إيران-1109833301.html
https://sarabic.ae/20260130/فيدان-تركيا-تؤكد-رفضها-التدخل-العسكري-في-إيران-وتدعو-إلى-حل-سلمي-للأزمة-1109813682.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

‌‏الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن أنباء اغتيال قائد قوته البحرية

12:48 GMT 31.01.2026
© AP Photoإطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بيانًا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
وأشار البيان إلى أن "نشر مثل هذه الشائعات يأتي من حساب "ترور آلارم"، المعروف بنشره أخبار كاذبة في المواضيع الأمنية والعسكرية، ويعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية".
وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرًا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية".
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
إعلام: واشنطن لم تطلع حلفاءها في المنطقة على خططها تجاه إيران
09:12 GMT
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
فيدان: تركيا تؤكد رفضها التدخل العسكري في إيران وتدعو إلى حل سلمي للأزمة
أمس, 13:47 GMT
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
واشنطن تجري تدريبات جوية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية وسط التوتر مع إيران
شمخاني: مستعدون لسيناريوهات أوسع والمواجهة لن تقتصر على البحر
بين التهديد والوعيد... 3 سيناريوهات لرد إيران على أي ضربة أمريكية
