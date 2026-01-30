فيدان: تركيا تؤكد رفضها التدخل العسكري في إيران وتدعو إلى حل سلمي للأزمة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/فيدان-تركيا-تؤكد-رفضها-التدخل-العسكري-في-إيران-وتدعو-إلى-حل-سلمي-للأزمة-1109813682.html
فيدان: تركيا تؤكد رفضها التدخل العسكري في إيران وتدعو إلى حل سلمي للأزمة
فيدان: تركيا تؤكد رفضها التدخل العسكري في إيران وتدعو إلى حل سلمي للأزمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترفض أي تدخلات عسكرية في إيران، مشددًا على عدم جدوى هذا الخيار. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T13:47+0000
2026-01-30T13:47+0000
أخبار تركيا اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102896889_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_46f164a20f9c8509a44030583999d74f.jpg
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، إن أنقرة تأمل في أن تحل الشؤون الداخلية لإيران سلميًا على يد الشعب الإيراني دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا رفض بلاده التدخل العسكري واعتقادها بعدم جدواه.ودعا وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن استعداد تركيا لبذل كل ما في وسعها لدعم الحل السلمي للأزمة بين الطرفين. وأعرب عن أمله في أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وألا تسمح بحدوث مثل هذا السيناريو. ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.
https://sarabic.ae/20260130/وسط-اتصالات-مكثفة-تحركات-مصرية-بشأن-إيران-1109799702.html
https://sarabic.ae/20260130/ترامب-سفن-كبيرة-وقوية-متجهة-إلى-إيران-حاليا-وآمل-ألا-نضطر-لاستخدامها-1109792813.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102896889_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d18f4f06782e5351461356ecc95a4c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

فيدان: تركيا تؤكد رفضها التدخل العسكري في إيران وتدعو إلى حل سلمي للأزمة

13:47 GMT 30.01.2026
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترفض أي تدخلات عسكرية في إيران، مشددًا على عدم جدوى هذا الخيار.
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، إن أنقرة تأمل في أن تحل الشؤون الداخلية لإيران سلميًا على يد الشعب الإيراني دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا رفض بلاده التدخل العسكري واعتقادها بعدم جدواه.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
وسط اتصالات مكثفة... تحركات مصرية بشأن إيران
08:50 GMT
ودعا وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن استعداد تركيا لبذل كل ما في وسعها لدعم الحل السلمي للأزمة بين الطرفين.

وأشار فيدان إلى أن إسرائيل تسعى لإقناع الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران، مطالبًا إياها بالتخلي عن سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، ومحذرًا من أن أي هجوم عسكري قد يلحق أضرارًا جسيمة باستقرار المنطقة التي تعاني أصلًا من الهشاشة.

وأعرب عن أمله في أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وألا تسمح بحدوث مثل هذا السيناريو.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
ترامب: سفن "كبيرة وقوية" متجهة إلى إيران حاليا وآمل ألا نضطر لاستخدامها
01:11 GMT
ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.
وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.
