فيدان: تركيا تؤكد رفضها التدخل العسكري في إيران وتدعو إلى حل سلمي للأزمة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترفض أي تدخلات عسكرية في إيران، مشددًا على عدم جدوى هذا الخيار. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، إن أنقرة تأمل في أن تحل الشؤون الداخلية لإيران سلميًا على يد الشعب الإيراني دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا رفض بلاده التدخل العسكري واعتقادها بعدم جدواه.ودعا وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن استعداد تركيا لبذل كل ما في وسعها لدعم الحل السلمي للأزمة بين الطرفين. وأعرب عن أمله في أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وألا تسمح بحدوث مثل هذا السيناريو. ويشار إلى أن حدة التوتر بين إيران وأمريكا تصاعدت خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني/يناير، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها والتعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن أيّ هجوم جديد على طهران سيُقابل بردّ حازم.

