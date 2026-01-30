عربي
وسط اتصالات مكثفة... تحركات مصرية بشأن إيران
وسط اتصالات مكثفة... تحركات مصرية بشأن إيران
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية كايا كالاس، في إطار جهود القاهرة لاحتواء الأزمة بين طهران...
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي وكالاس، تطرق إلى أمن المنطقة بشكل عام، حيث دعا عبد العاطي إلى تهيئة بيئة مواتية للحلول الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.وشدد على أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني بما يؤدي إلى تسوية شاملة تحفظ مصالح جميع الأطراف وتمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.وأبرز وزير الخارجية المصري أهمية توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف.من جانبها، أشادت كايا كالاس بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة التحديات الراهنة.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وذكرت أن الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكدا الوزيران، خلال الاتصال، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة"، مشددين على "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا الخلافية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية كايا كالاس، في إطار جهود القاهرة لاحتواء الأزمة بين طهران وواشنطن.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه جرى اتصال هاتفي بين عبد العاطي وكالاس، تطرق إلى أمن المنطقة بشكل عام، حيث دعا عبد العاطي إلى تهيئة بيئة مواتية للحلول الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار
أمس, 07:01 GMT
وشدد على أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني بما يؤدي إلى تسوية شاملة تحفظ مصالح جميع الأطراف وتمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وأبرز وزير الخارجية المصري أهمية توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف.
من جانبها، أشادت كايا كالاس بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المكثف لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وذكرت أن الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدا الوزيران، خلال الاتصال، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة"، مشددين على "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا الخلافية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
وزير الحرب الأمريكي: سنكون على استعداد لتنفيذ ما يتوقعه ترامب بشأن إيران
أمس, 18:48 GMT
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.
وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
