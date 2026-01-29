https://sarabic.ae/20260129/مصر-وقطر-تؤكدان-أهمية-تكثيف-الجهود-لخفض-التصعيد-والتوتر-في-المنطقة-عبر-الحوار-1109748730.html
مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار
مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900964_0:10:1519:864_1920x0_80_0_0_c7d548db658b4110033fb747f6add0ee.jpg
وذكرت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكدا الوزيران، خلال الاتصال، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة"، مشددين على "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا الخلافية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن". وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".
