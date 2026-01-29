مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/مصر-وقطر-تؤكدان-أهمية-تكثيف-الجهود-لخفض-التصعيد-والتوتر-في-المنطقة-عبر-الحوار-1109748730.html
مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار
مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T07:01+0000
2026-01-29T07:01+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار قطر اليوم
قطر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900964_0:10:1519:864_1920x0_80_0_0_c7d548db658b4110033fb747f6add0ee.jpg
وذكرت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكدا الوزيران، خلال الاتصال، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة"، مشددين على "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا الخلافية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن". وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".
https://sarabic.ae/20260106/مصر-والإمارات-تؤكدان-أهمية-دعم-مسار-التهدئة-وخفض-التصعيد-في-اليمن-ودعم-الحوار-الوطني-اليمني-1108951237.html
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107900964_91:0:1440:1012_1920x0_80_0_0_a65246bc8273640d8c0af22e14702f21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر وقطر تؤكدان أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار

07:01 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Ibraheem Al Omariرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ibraheem Al Omari
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي.
وذكرت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا آخر التطورات في المنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدا الوزيران، خلال الاتصال، "أهمية تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة"، مشددين على "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا الخلافية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مصر والإمارات تؤكدان أهمية دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد في اليمن ودعم الحوار الوطني اليمني
6 يناير, 06:32 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن". وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала