الخارجية الإيرانية: صواريخنا قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة، ولكنها قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في...
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "صواريخنا لا تملك مدى كافيا للوصول إلى الولايات المتحدة، لكن القواعد الأمريكية تقع حولنا (في الشرق الأوسط)".كما أكد غريب آبادي، اليوم الأربعاء، أن طهران سترد بالشكل المناسب على أي ضربة أمريكية، حتى لو كانت محدودة.وأوضح غريب آبادي أن "أولوية إيران في الوقت الحالي ليست التفاوض مع الولايات المتحدة، بل الاستعداد للحرب بنسبة 200%"، مضيفا أن جلوس طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات لن يؤدي إلى خفض مستوى جاهزية إيران لأي صراع محتمل.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري في ولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بأن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة، ولكنها قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "صواريخنا لا تملك مدى كافيا للوصول إلى الولايات المتحدة، لكن القواعد الأمريكية تقع حولنا (في الشرق الأوسط)".
كما أكد غريب آبادي، اليوم الأربعاء، أن طهران سترد بالشكل المناسب على أي ضربة أمريكية، حتى لو كانت محدودة.
وأوضح غريب آبادي أن "أولوية إيران في الوقت الحالي ليست التفاوض مع الولايات المتحدة، بل الاستعداد للحرب بنسبة 200%"، مضيفا أن جلوس طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات لن يؤدي إلى خفض مستوى جاهزية إيران لأي صراع محتمل.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "قنوات تبادل الرسائل بين البلدين ما زالت مفتوحة"، لكنه شدد على أن طهران لا تجري حاليًا أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران
، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري في ولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".