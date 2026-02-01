أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260201/أول-تعليق-من-قائد-القوة-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-بعد-أنباء-اغتياله-1109873334.html
أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله
أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله
سبوتنيك عربي
أصدر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد أنباء اغتياله. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T12:47+0000
2026-02-01T12:47+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg
وأكد تنكسيري أن "الشعب الإيراني سيبقى حصنًا منيعًا في مواجهة فتن الأعداء".وأضاف موضحًا أن "خصوم إيران يسعون إلى ضرب الأمل وزعزعة الثقة داخل المجتمع عبر الحرب الهجينة والدعاية المضللة"، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع مشددًا أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة والوعي والحضور الفاعل لمواجهة هذه التحديات".وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر أمس السبت، بيانا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
https://sarabic.ae/20260201/نواب-إيرانيون-يرتدون-زي-الحرس-الثوري-بعد-تصنيفهم-الجيوش-الأوروبية-منظمات-إرهابية-فيديو-1109869620.html
https://sarabic.ae/20260131/إسرائيل-تعلق-لأول-مرة-على-انفجاري-بندر-عباس-والأهواز-في-إيران-1109848367.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_70:0:2793:2042_1920x0_80_0_0_db11bff6842b16fb5516d6747cd55a50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله

12:47 GMT 01.02.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
أصدر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد أنباء اغتياله.
وأكد تنكسيري أن "الشعب الإيراني سيبقى حصنًا منيعًا في مواجهة فتن الأعداء".
وأضاف موضحًا أن "خصوم إيران يسعون إلى ضرب الأمل وزعزعة الثقة داخل المجتمع عبر الحرب الهجينة والدعاية المضللة"، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتابع مشددًا أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة والوعي والحضور الفاعل لمواجهة هذه التحديات".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر أمس السبت، بيانا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
وأشار البيان إلى أن "نشر مثل هذه الشائعات يأتي من حساب "ترور آلارم"، المعروف بنشره أخبار كاذبة في المواضيع الأمنية والعسكرية، ويعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية".
وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية".
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
نواب إيرانيون يرتدون زي الحرس الثوري بعد تصنيفهم الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابية".. فيديو
10:55 GMT
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من يوم أمس، أن "الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".
مبنى منهار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
إسرائيل تعلق لأول مرة على انفجاري بندر عباس والأهواز في إيران
أمس, 15:06 GMT
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ" وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала