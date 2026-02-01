https://sarabic.ae/20260201/أول-تعليق-من-قائد-القوة-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-بعد-أنباء-اغتياله-1109873334.html

أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله

أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله

سبوتنيك عربي

أصدر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد أنباء اغتياله. 01.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-01T12:47+0000

2026-02-01T12:47+0000

2026-02-01T12:47+0000

الحرس الثوري الإيراني

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg

وأكد تنكسيري أن "الشعب الإيراني سيبقى حصنًا منيعًا في مواجهة فتن الأعداء".وأضاف موضحًا أن "خصوم إيران يسعون إلى ضرب الأمل وزعزعة الثقة داخل المجتمع عبر الحرب الهجينة والدعاية المضللة"، وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع مشددًا أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة والوعي والحضور الفاعل لمواجهة هذه التحديات".وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر أمس السبت، بيانا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن "الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".

https://sarabic.ae/20260201/نواب-إيرانيون-يرتدون-زي-الحرس-الثوري-بعد-تصنيفهم-الجيوش-الأوروبية-منظمات-إرهابية-فيديو-1109869620.html

https://sarabic.ae/20260131/إسرائيل-تعلق-لأول-مرة-على-انفجاري-بندر-عباس-والأهواز-في-إيران-1109848367.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار