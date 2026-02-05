https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-الحكمة-وتؤكد-رفض-الحلول-العسكرية-تجاه-إيران-1110004324.html
روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيران
أعرب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، عن أمل بلاده في أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة تجاه إيران، مؤكدًا أن أي قرارات... 05.02.2026
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "نأمل أن تظهر الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكمة وأن تتصرف بشكل أكثر بناءً. أي قرارات عسكرية غير مقبولة، وتشكل خطرًا وقد يكون لها انعكاس إقليمي".وأضاف أن الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الخلافات حول الملف الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، تكمن في "تسوية سياسية ودبلوماسية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل ووفقًا للقانون الدولي".وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري في ولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "نأمل أن تظهر الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكمة وأن تتصرف بشكل أكثر بناءً. أي قرارات عسكرية غير مقبولة، وتشكل خطرًا وقد يكون لها انعكاس إقليمي".
وأضاف أن الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الخلافات حول الملف الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، تكمن في "تسوية سياسية ودبلوماسية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل ووفقًا للقانون الدولي".
وأوضح نيبينزيا: "ندعو جميع الأطراف إلى اتباع هذا النهج ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز الحوار".
وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران
، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري في ولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".