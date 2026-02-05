https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-الحكمة-وتؤكد-رفض-الحلول-العسكرية-تجاه-إيران-1110004324.html

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيران

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيران

سبوتنيك عربي

أعرب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، عن أمل بلاده في أن تتصرف الولايات المتحدة بحكمة تجاه إيران، مؤكدًا أن أي قرارات... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T02:10+0000

2026-02-05T02:10+0000

2026-02-05T02:10+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/10/1031571085_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_e5f657d242ba807ef10bdee531d5c0a2.jpg

وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "نأمل أن تظهر الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكمة وأن تتصرف بشكل أكثر بناءً. أي قرارات عسكرية غير مقبولة، وتشكل خطرًا وقد يكون لها انعكاس إقليمي".وأضاف أن الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الخلافات حول الملف الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، تكمن في "تسوية سياسية ودبلوماسية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل ووفقًا للقانون الدولي".وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري في ولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".

https://sarabic.ae/20260204/عراقجي-المحادثات-النووية-مع-واشنطن-ستعقد-في-مسقط-صباح-الجمعة-1109999345.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران