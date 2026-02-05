https://sarabic.ae/20260205/ترقب-الساعات-الأخيرة-سبوتنيك-تكشف-تفاصيل-دقيقة-حول-المفاوضات-في-مسقط-بين-إيران-وواشنطن--1110019985.html

ترقب الساعات الأخيرة… "سبوتنيك" تكشف تفاصيل دقيقة حول المفاوضات في مسقط بين إيران وواشنطن

تتجه أنظار الأوساط الدولية صوب العاصمة العُمانية مسقط التي تستضيف مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران، في ظل توتر غير مسبوق في المنطقة وتحشد عسكري أمريكي كبير. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

متحدثون غير رسميين من الجانب العُماني أكدوا لوكالة "سبوتنيك" أن مسقط سعت لتهيئة كافة الجوانب لعدم انهيار المفاوضات في لحظات حرجة، كما كشفت أبرز نقاط الخلاف الموجودة حتى الآن.وبحسب المعلومات الواردة من المتحدثين العُمانيين، فإن الجولات الختامية لم تكن مجرد إجراءات بروتوكولية، بل شهدت سجالات حادة كشفت عن عمق الهوة التي لا تزال تفصل بين طموحات طهران والشروط الأمريكية الصارمة.كما كشف المتحدثون أبرز نقاط الخلاف الجوهرية التي شكلت حجر العثرة أمام إحداث اختراق حقيقي؛ بدءًا من معضلة الضمانات السياسية الملزمة التي تطلبها طهران لعدم الانسحاب المستقبلي، وصولًا إلى التباين الجذري حول آليات رفع العقوبات وجدولة الالتزامات النووية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن سلطنة عُمان تمتلك رصيدًا سياسيًا وتاريخًا طويلًا في إدارة القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران، ما يجعلها قادرة على منع انهيار الحوار واحتواء التوتر في لحظاته الحرجة.ويرى أن هذه الوساطة تعمل في بيئة شديدة التعقيد، حيث تتداخل الحسابات النووية مع الصراعات الإقليمية والضغوط الداخلية لدى الطرفين. لذلك، فإن أقصى ما يمكن توقعه هو تفاهمات مرحلية أو إجراءات لخفض التصعيد، وليس اتفاقًا استراتيجيًا نهائيًا يعالج جذور الأزمة.وفق العريمي، "تسعى واشنطن إلى إعادة إدخال إيران في إطار رقابة دولية صارمة، بما يسمح لها بتقدير النوايا والقدرات الإيرانية بدقة".وفي الوقت نفسه، تحاول الإدارة الأمريكية تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وهذا الأمر تعيه جيدًا طهران، خاصة في ظل هشاشة الوضع الإقليمي، وتسعى لاستخدام المسار التفاوضي كأداة لاحتواء إيران وتقليص هامش تحركها النووي والسياسي، وفق العريمي.وأوضح العريمي أن "طهران تنظر إلى هذه المحادثات باعتبارها فرصة لالتقاط أنفاس اقتصادية وسياسية، دون تقديم تنازلات تمس جوهر سيادتها. إيران تصر على حصر التفاوض في الملف النووي فقط، وترفض أي محاولة لربط المحادثات ببرنامجها الصاروخي أو بدورها الإقليمي، معتبرة أن هذه الملفات غير قابلة للتفاوض".وفق العريمي، نجحت إيران إلى حد ما في فرض هذا الإطار الضيق للمحادثات، لكنها لم تحقق بعد اختراقًا حقيقيًا في ملف العقوبات.وحول نقاط الخلاف في المحادثات، أوضح العريمي أنها ما تزال عميقة ومعقدة، خاصة أن الخلاف الأول يتعلق بنسب ومستويات التخصيب، حيث تطالب واشنطن بقيود صارمة وطويلة الأمد، بينما تريد إيران الاحتفاظ بهامش فني وسيادي.أما الخلاف الثاني فيدور حول آليات التفتيش والرقابة، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى شفافية موسعة ودائمة، في حين تتحفظ طهران على أي إجراءات تعتبرها مساسًا بأمنها القومي.أما الخلاف الثالث فيتعلق بترتيب رفع العقوبات، بين مطلب إيراني بالرفع المسبق أو المتزامن، ورؤية أمريكية تقوم على الرفع التدريجي المشروط بالالتزام، وفق العريمي.أما الاتفاق الشامل، الذي يعالج جميع الملفات العالقة ويمنح ضمانات طويلة الأمد، فلا تزال شروطه السياسية غير ناضجة في المرحلة الراهنة، ما يجعل محادثات مسقط أقرب إلى إدارة الأزمة ومنع انفجارها منها إلى حلها جذريًا، وفق المتحدث نفسه.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن إيران أعلنت أنها فقط ستتفاوض حول البرنامج النووي، وأنه المسار المرن الذي يمكن الحديث والتفاوض حوله، باعتبار أنها أعلنت منذ البداية أن برنامجها للأغراض السلمية، ما يمثل طمأنة القوى الدولية في قضايا نسب التخصيب وما يتعلق بالجوانب الفنية في البرنامج النووي الإيراني، ويمكن النجاح في هذا الملف.وقال الجيش الإيراني إن "القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة لمواجهة أي سيناريو قد يتخذه العدو"، مؤكدًا أن إيران مستعدة للحرب إذا فُرضت عليها.وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "أي خيار عسكري تتبناه الولايات المتحدة، بما في ذلك في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيقابل برد واسع النطاق".وأوضح أن "وصول نيران القوات المسلحة الإيرانية إلى القواعد الأمريكية أمر سهل"، معتبرًا أن ذلك "يزيد من نقاط ضعف الولايات المتحدة في المنطقة"، ومشددًا على أن رسالة طهران واضحة ومعلنة مرارًا، وهي الاستعداد التام للدفاع عن إيران "بحزم وجدية".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025 منشآت نووية إيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، مصرحًا بأن "الهجوم القادم سيكون أسوأ"، وحثّ على "عدم السماح بحدوث ذلك".

