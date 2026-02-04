https://sarabic.ae/20260204/مصر-تؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-للتوصل-لاتفاق-شامل-ومتوازن-1109964513.html

مصر تؤكد أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل لاتفاق شامل ومتوازن

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تطورات الملف النووي الإيراني وسبل خفض التصعيد في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنطونيو تاياني وزير خارجية... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T06:38+0000

2026-02-04T06:38+0000

2026-02-04T06:38+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إيطاليا

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة المرتبطة بإيران، حيث شدد عبد العاطي على الأولوية التي توليها مصر في هذه المرحلة الدقيقة لخفض التصعيد عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.وأكد وزير الخارجية المصري، في هذا الإطار، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وصولًا إلى اتفاق شامل ومتوازن يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء: إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدًا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، اليوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحدثت مع الزملاء في البنتاغون صباح اليوم، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

