عربي
مصر تؤكد أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل لاتفاق شامل ومتوازن
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تطورات الملف النووي الإيراني وسبل خفض التصعيد في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة المرتبطة بإيران، حيث شدد عبد العاطي على الأولوية التي توليها مصر في هذه المرحلة الدقيقة لخفض التصعيد عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.وأكد وزير الخارجية المصري، في هذا الإطار، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وصولًا إلى اتفاق شامل ومتوازن يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء: إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدًا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، اليوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحدثت مع الزملاء في البنتاغون صباح اليوم، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
60
2026
مصر تؤكد أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل لاتفاق شامل ومتوازن

06:38 GMT 04.02.2026

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تطورات الملف النووي الإيراني وسبل خفض التصعيد في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة المرتبطة بإيران، حيث شدد عبد العاطي على الأولوية التي توليها مصر في هذه المرحلة الدقيقة لخفض التصعيد عبر تعزيز المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحول دون اتساع نطاق الأزمات ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصري، في هذا الإطار، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وصولًا إلى اتفاق شامل ومتوازن يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على "الوصف المهين"
أمس, 10:37 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء: إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدًا".
وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".
وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الإمارات: لا نريد أن نرى مواجهة أخرى في المنطقة وعلى إيران التوصل إلى اتفاق
أمس, 07:30 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".
وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".
واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، اليوم الثلاثاء.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
باحث في الشأن الإقليمي: هناك قناعة أمريكية بصعوبة إسقاط النظام في إيران
أمس, 13:28 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحدثت مع الزملاء في البنتاغون صباح اليوم، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".
وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".

وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
