باحث في الشأن الإقليمي: هناك قناعة أمريكية بصعوبة إسقاط النظام في إيران
واعتبر مخول أن "هناك قناعة أمريكية بصعوبة أو عدم ضمان إمكانية إسقاط النظام في إيران، لهذا ستكون المساعي أكثر باتجاه إخضاع النظام لشروط أمريكية بالتفاوض".ورأى مخول أن "المفاوضات ليست ضمانة بعدم الولوج إلى الخيار العسكري"، لافتا إلى أن "إيران قد تحاول أن تتلافى هذه الحرب بأي شكل من الأشكال حتى لو كان بتقديم تنازلات قد تفرضها موازين القوة وليس فقط الإرادة الذاتية"، قائلا: "هناك إمكانية واردة لتسلم إيران اليورانيوم المخصب الى دولة الثالثة، وهذه الخطوة قد تكون مخرجا".ولفت إلى أن "أهم ما تملكه إيران الآن ليس فقط قدراتها وإنما البعد الإقليمي"، موضحا أن "تركيا ودول الخليج ومصر والسعودية تريد أن تمنع هذه الحرب كمصلحة أمن قومي عربي وإقليمي، لهذا من المستبعد أن تكون حربا شاملة لكن الضربات أكبر بكثير مما كان في الصيف السابق".وأكد مخول أن "إيران تستطيع أن تطلب وقف الحصار الاقتصادي والمالي والعقوبات فهذه قضايا جوهرية بالنسبة لها"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني قد يخسر في قضايا استراتيجية لكنه قد يكسب في قضايا تخص الشعب وهذا أيضا بحد ذاته إنجاز في حال تم تلافي هذا الحرب".ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "إسرائيل لا توافق على موضوع المفاوضات إلى الأبد، لكنها لا تملك القدرة على منع ذلك هي لديها القوة لكن لا تستطيع أن تسقط النظام الإيراني".
تطرق الباحث في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، الأستاذ أمير مخول، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى المفاوضات المرتقبة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في تركيا يوم الجمعة المقبل.
واعتبر مخول أن "هناك قناعة أمريكية بصعوبة أو عدم ضمان إمكانية إسقاط النظام في إيران، لهذا ستكون المساعي أكثر باتجاه إخضاع النظام لشروط أمريكية بالتفاوض".
ورأى مخول أن "المفاوضات ليست ضمانة بعدم الولوج إلى الخيار العسكري"، لافتا إلى أن "إيران قد تحاول أن تتلافى هذه الحرب بأي شكل من الأشكال حتى لو كان بتقديم تنازلات قد تفرضها موازين القوة وليس فقط الإرادة الذاتية"، قائلا: "هناك إمكانية واردة لتسلم إيران اليورانيوم المخصب الى دولة الثالثة، وهذه الخطوة قد تكون مخرجا".
وأضاف أن "النظام الإيراني ليس أمامه خيارات كثيرة فهو لا يستطيع مواجهة الأساطيل الأمريكية، لهذا التنازل الإيراني سيكون أيضا من خلال إعادة صياغة الاتفاق النووي بتأجيله لعدة سنوات"، مرجحا أن "تكون الأمور أقرب إلى عملية عسكرية لكن لا تسقط النظام".
ولفت إلى أن "أهم ما تملكه إيران الآن ليس فقط قدراتها وإنما البعد الإقليمي"، موضحا أن "تركيا ودول الخليج ومصر والسعودية تريد أن تمنع هذه الحرب كمصلحة أمن قومي عربي وإقليمي، لهذا من المستبعد أن تكون حربا شاملة لكن الضربات أكبر بكثير مما كان في الصيف السابق".
وأكد مخول أن "إيران تستطيع أن تطلب وقف الحصار الاقتصادي والمالي والعقوبات فهذه قضايا جوهرية بالنسبة لها"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني قد يخسر في قضايا استراتيجية لكنه قد يكسب في قضايا تخص الشعب وهذا أيضا بحد ذاته إنجاز في حال تم تلافي هذا الحرب".
وعن دور روسيا في تهدئة التوتر، قال إن "روسيا تتمتع بدور مهم جدا، وهي الدولة الأكثر ضمانة بهذا الاتفاق في حال حصل حتى بمفهوم اليورانيوم والصواريخ وآلية رقابة معينة، كما انها الطرف الذي له مصلحة الامن القومي"، مشددا على أن "روسيا لديها القدرة على دعم إيران من ناحية وعلى ضبط السلوك الإيراني"، مؤكدا أن "القضاء على المشروع الإيراني ليس ممكنا قد يكون أكثر رقابة وضمانات وهذا ممكن أن تتعايش معه واشنطن".
ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "إسرائيل لا توافق على موضوع المفاوضات إلى الأبد، لكنها لا تملك القدرة على منع ذلك هي لديها القوة لكن لا تستطيع أن تسقط النظام الإيراني".