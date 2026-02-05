إيران تحتجز سفينتين محملتين بوقود "مهرب" في مياه الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تحتجز سفينتين محملتين بوقود "مهرب" في مياه الخليج
إيران تحتجز سفينتين محملتين بوقود "مهرب" في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين في مياه الخليج الفارسي، بتهمة تهريب الوقود ضمن عملية وصفتها بالمنظمة والممتدة على مدى أشهر. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلًا عن قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، بأن العملية أسفرت عن مصادرة أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب كان على متن السفينتين. وأوضحت السلطات الإيرانية أن قوات الحرس نفذت الإجراء بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة، مما مكنها من رصد وإيقاف السفينتين قرب جزيرة فارسي. وأكدت البحرية التابعة للحرس الثوري أن السفينتين كانتا جزءًا من شبكة منظمة متخصصة في تهريب الوقود، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تندرج ضمن جهود مستمرة لحماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب البحري في الخليج.وكان العميد دقيقي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، قد أكد أن "إسرائيل ستكون الهدف الأول الذي ستضربه إيران في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة"، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة.وقال العميد دقيقي، في تصريحات لقناة "الميادين": إن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها تمتلك استراتيجية ردعية ودفاعية قادرة على فرض كلفة باهظة على خصومها"، مشددًا على أن بلاده ستستهدف أيضًا القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة إذا فُرضت عليها المواجهة.وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد دقيقي أن أمن الخليج يجب أن تتكفل به دول المنطقة نفسها دون تدخل أجنبي، موضحًا أن القوة البحرية والصاروخية الإيرانية تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى، بحسب وصفه، إلى تحقيق مكاسب إعلامية عبر الحديث عن حل أزمات إقليمية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ بطبيعة هذه السياسات.
https://sarabic.ae/20260201/أول-تعليق-من-قائد-القوة-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-بعد-أنباء-اغتياله-1109873334.html
https://sarabic.ae/20260201/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلق-على-الأسطول-الأمريكي-الضخم-المتجه-إلى-المنطقة-1109863471.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
إيران تحتجز سفينتين محملتين بوقود "مهرب" في مياه الخليج

11:33 GMT 05.02.2026
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik . Said Tsarnaev
أعلنت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين في مياه الخليج الفارسي، بتهمة تهريب الوقود ضمن عملية وصفتها بالمنظمة والممتدة على مدى أشهر.
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلًا عن قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، بأن العملية أسفرت عن مصادرة أكثر من مليون لتر من الوقود المهرب كان على متن السفينتين.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله
1 فبراير, 12:47 GMT
وأوضحت السلطات الإيرانية أن قوات الحرس نفذت الإجراء بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة، مما مكنها من رصد وإيقاف السفينتين قرب جزيرة فارسي.
كما تم توقيف 15 فردًا من أفراد الطواقم، وهم يحملون جنسيات أجنبية، وأُحيلوا إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت البحرية التابعة للحرس الثوري أن السفينتين كانتا جزءًا من شبكة منظمة متخصصة في تهريب الوقود، مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تندرج ضمن جهود مستمرة لحماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب البحري في الخليج.
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلق على "الأسطول الأمريكي الضخم" المتجه إلى المنطقة
1 فبراير, 07:53 GMT
وكان العميد دقيقي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، قد أكد أن "إسرائيل ستكون الهدف الأول الذي ستضربه إيران في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة"، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة.
وقال العميد دقيقي، في تصريحات لقناة "الميادين": إن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها تمتلك استراتيجية ردعية ودفاعية قادرة على فرض كلفة باهظة على خصومها"، مشددًا على أن بلاده ستستهدف أيضًا القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة إذا فُرضت عليها المواجهة.
وأضاف أن القدرات الصاروخية الإيرانية في مستوى متقدم، وأن ما عُرض منها في المواجهات السابقة كان جزءًا محدودًا فقط، لافتًا إلى أن طهران عالجت أوجه القصور بعد تلك المواجهات، وأن قدراتها ستثبت عمليًا في حال اندلاع أي حرب.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد دقيقي أن أمن الخليج يجب أن تتكفل به دول المنطقة نفسها دون تدخل أجنبي، موضحًا أن القوة البحرية والصاروخية الإيرانية تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
كما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى، بحسب وصفه، إلى تحقيق مكاسب إعلامية عبر الحديث عن حل أزمات إقليمية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني واعٍ بطبيعة هذه السياسات.
