https://sarabic.ae/20260204/مسؤول-إقليمي-إيران-لا-تناقش-مع-واشنطن-إلا-البرنامج-النووي-1109970095.html

مسؤول إقليمي: إيران لا تناقش مع واشنطن إلا البرنامج النووي

مسؤول إقليمي: إيران لا تناقش مع واشنطن إلا البرنامج النووي

سبوتنيك عربي

قال مسؤول إقليمي إن "إيران أكدت منذ البداية أنها لن تناقش مع الولايات المتحدة سوى البرنامج النووي، في حين ترغب واشنطن في إضافة قضايا أخرى إلى النقاش". 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T09:57+0000

2026-02-04T09:57+0000

2026-02-04T09:57+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، أن الدعوة لممثلين إقليميين إلى محادثات إسطنبول مع إيران جرى بحثها خلال مرحلة التخطيط، مشيراً إلى أن مشاركة الدول الإقليمية لم تتضح بعد بشكل كامل.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سلطنة عمان، يوم الجمعة، بعد قرار نقلها من تركيا.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، استنادًا إلى مصدر عربي، أن واشنطن وافقت على طلب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات.وأضاف أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية من المنطقة في هذه المحادثات المقررة في سلطنة عمان.وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، أمس الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح الثلاثاء، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".وأوضح بيزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260204/مصر-تؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-للتوصل-لاتفاق-شامل-ومتوازن-1109964513.html

https://sarabic.ae/20260203/إيران-تستدعي-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-احتجاجا-على-الوصف-المهين-1109934170.html

https://sarabic.ae/20260203/الإمارات-لا-نريد-أن-نرى-مواجهة-أخرى-في-المنطقة-وعلى-إيران-التوصل-إلى-اتفاق-1109928323.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم