إعلام: نقل المحادثات "الأمريكية - الإيرانية" من تركيا إلى سلطنة عمان

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سلطنة عُمان يوم الجمعة، بعد قرار نقلها من تركيا. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، استنادًا إلى مصدر عربي، أن واشنطن وافقت على طلب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات. وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، أمس الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح الثلاثاء، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

