أمساليوم
بث مباشر
إعلام: نقل المحادثات "الأمريكية - الإيرانية" من تركيا إلى سلطنة عمان
إعلام: نقل المحادثات "الأمريكية - الإيرانية" من تركيا إلى سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سلطنة عُمان يوم الجمعة، بعد قرار نقلها من تركيا.
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سلطنة عُمان يوم الجمعة، بعد قرار نقلها من تركيا.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، استنادًا إلى مصدر عربي، أن واشنطن وافقت على طلب طهران بتغيير مكان انعقاد المحادثات.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مصر تؤكد أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل لاتفاق شامل ومتوازن
06:38 GMT
وأضاف أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية من المنطقة في هذه المحادثات المقررة في سلطنة عُمان.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
باحث في الشأن الإقليمي: هناك قناعة أمريكية بصعوبة إسقاط النظام في إيران
أمس, 13:28 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".
وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".
واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، أمس الثلاثاء.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على "الوصف المهين"
أمس, 10:37 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح الثلاثاء، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".
وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".
وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
