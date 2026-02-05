https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخزانة-الأمريكي-يعترف-بأن-واشنطن-ساعدت-في-إثارة-الاحتجاجات-الجماهيرية-في-إيران-1110038968.html

وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران

وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران

اعترف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بِسنت، الخميس، بأن إجراءات وزارته هي التي تسببت في أزمة الدولار في إيران وأدت إلى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ: "الخزانة، وما قمنا به، خلق نقصاً في الدولار في البلاد (في إيران). خلال إلقائي خطاباً في النادي الاقتصادي بنيويورك في مارس، شرحت هذه الاستراتيجية. وقد أدت إلى نتيجة سريعة، وأود أن أقول، مذهلة في ديسمبر، عندما أفلس أحد أكبر البنوك الإيرانية… واضطر البنك المركزي لطباعة النقود. انهارت العملة الإيرانية، وارتفعت معدلات التضخم، ولهذا رأينا الشعب الإيراني في الشوارع".ومن المقرر أن يجلس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، مجددًا إلى طاولة المفاوضات في مسقط، عاصمة عمان، لتجاوز الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.وستكون هذه أول مواجهة مباشرة بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب التصعيد المفتوح للصراع الإيراني الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2025، علماً أن الطرفين أجروا حتى الآن خمسة جولات من المشاورات.وبدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات، وصلت إلى ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع. وتوقف الإنترنت في البلاد، وأُبلغ عن وقوع ضحايا من جانب القوات الأمنية والمحتجين.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير/كانون الثاني أن الوضع قد تم السيطرة عليه.

