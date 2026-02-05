وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخزانة-الأمريكي-يعترف-بأن-واشنطن-ساعدت-في-إثارة-الاحتجاجات-الجماهيرية-في-إيران-1110038968.html
وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران
وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بِسنت، الخميس، بأن إجراءات وزارته هي التي تسببت في أزمة الدولار في إيران وأدت إلى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T23:40+0000
2026-02-06T00:04+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ: "الخزانة، وما قمنا به، خلق نقصاً في الدولار في البلاد (في إيران). خلال إلقائي خطاباً في النادي الاقتصادي بنيويورك في مارس، شرحت هذه الاستراتيجية. وقد أدت إلى نتيجة سريعة، وأود أن أقول، مذهلة في ديسمبر، عندما أفلس أحد أكبر البنوك الإيرانية… واضطر البنك المركزي لطباعة النقود. انهارت العملة الإيرانية، وارتفعت معدلات التضخم، ولهذا رأينا الشعب الإيراني في الشوارع".ومن المقرر أن يجلس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، مجددًا إلى طاولة المفاوضات في مسقط، عاصمة عمان، لتجاوز الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.وستكون هذه أول مواجهة مباشرة بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب التصعيد المفتوح للصراع الإيراني الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2025، علماً أن الطرفين أجروا حتى الآن خمسة جولات من المشاورات.وبدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات، وصلت إلى ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع. وتوقف الإنترنت في البلاد، وأُبلغ عن وقوع ضحايا من جانب القوات الأمنية والمحتجين.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير/كانون الثاني أن الوضع قد تم السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20260205/لافروف-عن-الصراع-الأوكراني-وتوتر-الوضع-في-إيران-1110018643.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران

23:40 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 00:04 GMT 06.02.2026)
© AP Photo / Seth Wenigوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
اعترف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بِسنت، الخميس، بأن إجراءات وزارته هي التي تسببت في أزمة الدولار في إيران وأدت إلى اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية.
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ: "الخزانة، وما قمنا به، خلق نقصاً في الدولار في البلاد (في إيران). خلال إلقائي خطاباً في النادي الاقتصادي بنيويورك في مارس، شرحت هذه الاستراتيجية. وقد أدت إلى نتيجة سريعة، وأود أن أقول، مذهلة في ديسمبر، عندما أفلس أحد أكبر البنوك الإيرانية… واضطر البنك المركزي لطباعة النقود. انهارت العملة الإيرانية، وارتفعت معدلات التضخم، ولهذا رأينا الشعب الإيراني في الشوارع".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف يتحدث عن الصراع الأوكراني و"توتر الوضع" في إيران
أمس, 15:00 GMT
ومن المقرر أن يجلس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، مجددًا إلى طاولة المفاوضات في مسقط، عاصمة عمان، لتجاوز الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وستكون هذه أول مواجهة مباشرة بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب التصعيد المفتوح للصراع الإيراني الإسرائيلي في يونيو/حزيران 2025، علماً أن الطرفين أجروا حتى الآن خمسة جولات من المشاورات.
وبدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب واحتجاجات ضد السلطات، وصلت إلى ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع. وتوقف الإنترنت في البلاد، وأُبلغ عن وقوع ضحايا من جانب القوات الأمنية والمحتجين.
واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير/كانون الثاني أن الوضع قد تم السيطرة عليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала