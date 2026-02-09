عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا
غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا

23:00 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 23:19 GMT 09.02.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تعترف بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالح كييف، لكن المصالح الأمنية لروسيا تظل ذات الأهمية الأساسية.
وصرح غروشكو لصحيفة "إزفيستيا" قائلًا: "نحن نعترف بأن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح الأمن الأوكراني، لكن الأهمية الأساسية تكمن بطبيعة الحال في مصالح الأمن الروسي".
وأضاف غروشكو أن تحليل تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بعناية يُظهر أن لا أحد منهم يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا، مؤكدًا: "وهذا عنصر جوهري لتحقيق التوافق. فبدونه لا يمكن إبرام أي معاهدة سلام".
في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".
وكان بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي، كان "بنّاءً وفي الوقت ذاته صعبًا للغاية"، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".
