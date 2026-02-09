https://sarabic.ae/20260209/غروشكو-التسوية-الأوكرانية-يجب-أن-تراعي-مصالح-كييف-لكن-الأهم-هو-أمن-روسيا--1110199862.html
غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا
غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تعترف بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالح كييف، لكن المصالح الأمنية لروسيا تظل... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T23:00+0000
2026-02-09T23:00+0000
2026-02-09T23:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103599/25/1035992531_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4414b1ac134881bba8fc8a37418d09df.jpg
وصرح غروشكو لصحيفة "إزفيستيا" قائلًا: "نحن نعترف بأن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح الأمن الأوكراني، لكن الأهمية الأساسية تكمن بطبيعة الحال في مصالح الأمن الروسي".في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".وكان بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي، كان "بنّاءً وفي الوقت ذاته صعبًا للغاية"، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".
https://sarabic.ae/20260207/ترامب-المحادثات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-تسير-بشكل-جيد-جدا-1110086241.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103599/25/1035992531_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_c722779c822d72ca729c8138f4ec2bba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا
23:00 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 23:19 GMT 09.02.2026)
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تعترف بأن تسوية الأزمة في أوكرانيا ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالح كييف، لكن المصالح الأمنية لروسيا تظل ذات الأهمية الأساسية.
وصرح غروشكو لصحيفة "إزفيستيا" قائلًا: "نحن نعترف بأن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تراعي مصالح الأمن الأوكراني، لكن الأهمية الأساسية تكمن بطبيعة الحال في مصالح الأمن الروسي".
وأضاف غروشكو أن تحليل تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بعناية يُظهر أن لا أحد منهم يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا، مؤكدًا: "وهذا عنصر جوهري لتحقيق التوافق. فبدونه لا يمكن إبرام أي معاهدة سلام".
في السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد قريبا.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك
": "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكنها ستعقد قريبًا".
وكان بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن العمل في إطار مفاوضات التسوية في أبو ظبي، كان "بنّاءً وفي الوقت ذاته صعبًا للغاية
"، وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في الإمارات العربية المتحدة: "يستمر العمل. تم تنفيذ العمل لمدة يومين. العمل بنّاء وفي الوقت ذاته صعب للغاية. وسوف يستمر".