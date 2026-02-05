https://sarabic.ae/20260205/ويتكوف-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-تتفق-على-تبادل-314-سجينا-1110014666.html
ويتكوف: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تتفق على تبادل 314 سجينا
أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أنه في في المحادثات الثلاثية، اتفق الجانبين الروسي والأوكراني على تبادل 314 سجينا. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، اتفقت وفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيراً، وهو أول تبادل من نوعه منذ خمسة أشهر. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال محادثات سلام مفصلة ومثمرة".وأوضح أن "المفاوضات ستستمر، ومن المتوقع إحراز تقدم إضافي في الأسابيع المقبلة".وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على "استضافة هذه المفاوضات، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته في إبرام هذا الاتفاق".وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، وتستمر حتى اليوم الخميس.ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية.مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبيالخارجية الإماراتية: نأمل في تحقيق تقدم نحو تفاهمات أوسع خلال محادثات تسوية أزمة أوكرانيا
10:26 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 10:47 GMT 05.02.2026)
أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أنه في في المحادثات الثلاثية، اتفق الجانبين الروسي والأوكراني على تبادل 314 سجينا.
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، اتفقت وفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيراً، وهو أول تبادل من نوعه منذ خمسة أشهر. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال محادثات سلام مفصلة ومثمرة".
وأشار ويتكوف أيضاً إلى أنه لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، لكن هذا الاتفاق يظهر أن المشاركة الدبلوماسية تحقق نتائج ملموسة، ودفع الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وأوضح أن "المفاوضات ستستمر، ومن المتوقع إحراز تقدم إضافي في الأسابيع المقبلة".
وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على "استضافة هذه المفاوضات، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته في إبرام هذا الاتفاق".
وبدأت الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي، يوم أمس الأربعاء، وتستمر حتى اليوم الخميس.
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية.