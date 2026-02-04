https://sarabic.ae/20260204/مراسل-سبوتنيك-وصول-طائرة-المبعوث-الرئاسي-الأمريكي-ستيف-ويتكوف-إلى-أبوظبي-1109965709.html

مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي

مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بوصول الطائرة التي تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف من إسرائيل إلى أبوظبي، وذلك قبيل بدء المحادثات بشأن النزاع الأوكراني. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T07:42+0000

2026-02-04T07:42+0000

2026-02-04T08:02+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_b067ce21f1fd39b45812cb5dd87346b0.jpg

غادرت طائرة ويتكوف، وهي من طراز بومباردييه غلوبال "7500"(طائرة رجال أعمال)، تل أبيب حوالي الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو، وهبطت في إحدى المطارات الخاصة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثورعلى أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت". ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل بنشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا وستعتبره تدخلا أجنبيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي