مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بوصول الطائرة التي تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف من إسرائيل إلى أبوظبي، وذلك قبيل بدء المحادثات بشأن النزاع الأوكراني. 04.02.2026
غادرت طائرة ويتكوف، وهي من طراز بومباردييه غلوبال "7500"(طائرة رجال أعمال)، تل أبيب حوالي الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو، وهبطت في إحدى المطارات الخاصة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثورعلى أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت". ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
07:42 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 08:02 GMT 04.02.2026)
غادرت طائرة ويتكوف، وهي من طراز بومباردييه غلوبال "7500"(طائرة رجال أعمال)، تل أبيب حوالي الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو، وهبطت في إحدى المطارات الخاصة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن "المفاوضات حول أوكرانيا، ستعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري".
وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثورعلى أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".
وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا
"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت".
ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.
ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.