مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
مراسل "سبوتنيك": وصول طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى أبوظبي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بوصول الطائرة التي تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف من إسرائيل إلى أبوظبي، وذلك قبيل بدء المحادثات بشأن النزاع الأوكراني. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109686209_0:0:1700:957_1920x0_80_0_0_b067ce21f1fd39b45812cb5dd87346b0.jpg
غادرت طائرة ويتكوف، وهي من طراز بومباردييه غلوبال "7500"(طائرة رجال أعمال)، تل أبيب حوالي الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو، وهبطت في إحدى المطارات الخاصة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثورعلى أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت". ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل بنشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا وستعتبره تدخلا أجنبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
07:42 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 08:02 GMT 04.02.2026)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بوصول الطائرة التي تقل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف من إسرائيل إلى أبوظبي، وذلك قبيل بدء المحادثات بشأن النزاع الأوكراني.
غادرت طائرة ويتكوف، وهي من طراز بومباردييه غلوبال "7500"(طائرة رجال أعمال)، تل أبيب حوالي الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو، وهبطت في إحدى المطارات الخاصة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن "المفاوضات حول أوكرانيا، ستعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري".

وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار بيسكوف بالقول: "هناك قضايا يسهل فيها العثورعلى أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".
وأكد أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على حل الأزمة في أوكرانيا، قائلًا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات. العمل الآن جارٍ ضمن المجموعات القائمة، نرحب بهذا العمل ومستعدون لمواصلته لحل الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "موقف موسكو بشأن الاتصالات مع أوكرانيا، ثابت".

ويرأس الوفد الروسي رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، إيغور كوستيوكوف.

ومن المتوقع أن تركز على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.
