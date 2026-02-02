https://sarabic.ae/20260202/الخارجية-الروسية-الالتزام-بصيغة-أنكوريج-الأصلية-يمكن-من-الحل-بشأن-أوكرانيا-عاجلا-أم-آجلا-1109915647.html
الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل بنشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا وستعتبره تدخلا أجنبيا
الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل بنشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا وستعتبره تدخلا أجنبيا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نشر وحدات ومنشآت عسكرية غربية في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، وسيُصنف "تدخلا عسكريا". 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T17:21+0000
2026-02-02T17:21+0000
2026-02-02T17:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وذكرت الخارجية الروسية، ردا على أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج نشاط الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "إن نشر وحدات ومنشآت عسكرية ومستودعات وغيرها من البنى التحتية الغربية في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وسيُصنف تدخلًا أجنبيًا، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو لن تقبل بنشر وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا وستعتبره تدخلا أجنبيا
17:21 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 17:27 GMT 02.02.2026)
يتبع
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن نشر وحدات ومنشآت عسكرية غربية في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، وسيُصنف "تدخلا عسكريا".
وذكرت الخارجية الروسية، ردا على أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج نشاط الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "إن نشر وحدات ومنشآت عسكرية ومستودعات وغيرها من البنى التحتية الغربية في أوكرانيا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، وسيُصنف تدخلًا أجنبيًا، ويُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا".