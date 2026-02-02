https://sarabic.ae/20260202/الكرملين-المفاوضات-حول-أوكرانيا-ستعقد-في-أبو-ظبي-يومي-4-و5-فبراير-الجاري-1109898654.html
الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ستعقد في أبو ظبي يومي 4 و5 فبراير الجاري
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات حول أوكرانيا، ستعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "ستعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، وستعقد بالفعل في أبوظبي، ونؤكد ذلك".وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار إلى أنه "هناك قضايا يسهل فيها العثور على أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".وأضاف: "زيلينسكي يقترح إجراء اتصالات، وبوتين قال إنها ممكنة في موسكو".
10:09 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 10:16 GMT 02.02.2026)
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات حول أوكرانيا، ستعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "ستعقد الجولة الثانية يومي الأربعاء والخميس (المقبلين)، وستعقد بالفعل في أبوظبي، ونؤكد ذلك".
وردا على سؤال عن سبب تأجيل الجولة الثانية من المفاوضات، أجاب قائلا: "كان مخططا فعلا لعقد الجولة الثانية من عمل المجموعة، يوم الأحد الماضي حول مسائل الأمن، لكن تطلب الأمر مراجعة إضافية، لجداول أعمال الأطراف الثلاثة ما استدعى تأجيل اللقاء".
وحول تقييم الكرملين لمدى إحراز أي تقدم نحو حل النزاع في أوكرانيا، أشار إلى أنه "هناك قضايا يسهل فيها العثور على أرضية مشتركة، وهناك قضايا أخرى لا يزال من الصعب فيها التوصل إلى نقاط التقاء، وللأسف، لا يمكن حتى الآن الحديث عن حدوث أي تقارب حقيقي بشأنها".
وأضاف: "زيلينسكي يقترح إجراء اتصالات، وبوتين قال إنها ممكنة في موسكو".