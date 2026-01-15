https://sarabic.ae/20260115/الكرملين-نتفق-مع-ترامب-بأن-زيلينسكي-يعرقل-عملية-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا--عاجل-1109261541.html

الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها

الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يوافق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T10:12+0000

2026-01-15T10:12+0000

2026-01-15T10:46+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين. موقف الجانب الروسي معروف جيدًا لدى كل من المفاوضين الأمريكيين والرئيس (دونالد ترامب)، وهو معروف جيدًا في كييف ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".المحادثات مع واشنطن وحركة الوفود الأمريكيةوشدد بيسكوف على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن، في الملف الأوكراني، مؤكدًا استمرار نشاط المبعوثين الأمريكيين.وأردف: "أجرى الأمريكيون العديد من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، من المهم أن يعبّر الجانب الروسي أيضا عن وجهة نظره بشأن المناقشات الجارية".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي

https://sarabic.ae/20260114/المجر-تنتقد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لتمويل-أوكرانيا-وتصفها-بـالهروب-من-الواقع-1109240076.html

https://sarabic.ae/20260114/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يعتزمان-زيارة-موسكو-قريبا-1109223773.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم