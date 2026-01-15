عربي
https://sarabic.ae/20260115/الكرملين-نتفق-مع-ترامب-بأن-زيلينسكي-يعرقل-عملية-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا--عاجل-1109261541.html
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يوافق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T10:12+0000
2026-01-15T10:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين. موقف الجانب الروسي معروف جيدًا لدى كل من المفاوضين الأمريكيين والرئيس (دونالد ترامب)، وهو معروف جيدًا في كييف ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".المحادثات مع واشنطن وحركة الوفود الأمريكيةوشدد بيسكوف على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن، في الملف الأوكراني، مؤكدًا استمرار نشاط المبعوثين الأمريكيين.وأردف: "أجرى الأمريكيون العديد من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، من المهم أن يعبّر الجانب الروسي أيضا عن وجهة نظره بشأن المناقشات الجارية".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
https://sarabic.ae/20260114/المجر-تنتقد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لتمويل-أوكرانيا-وتصفها-بـالهروب-من-الواقع-1109240076.html
https://sarabic.ae/20260114/إعلام-ويتكوف-وكوشنر-يعتزمان-زيارة-موسكو-قريبا-1109223773.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها

10:12 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 10:46 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يوافق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية السلام في أوكرانيا، والتي لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتحا عليها.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".
وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين. موقف الجانب الروسي معروف جيدًا لدى كل من المفاوضين الأمريكيين والرئيس (دونالد ترامب)، وهو معروف جيدًا في كييف ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".

وتابع: "الوضع يزداد سوءا يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، تحدثنا عن ذلك. يضيق حيّز اتخاذ القرارات لدى نظام كييف.. وقلنا العام الماضي، إن الوقت قد حان بالطبع لكي يتحمل زيلينسكي المسؤولية ويتخذ القرار المناسب، وحتى الآن لم تفعل كييف ذلك".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر تنتقد خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا وتصفها بـ"الهروب من الواقع"
أمس, 17:07 GMT

المحادثات مع واشنطن وحركة الوفود الأمريكية

وشدد بيسكوف على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن، في الملف الأوكراني، مؤكدًا استمرار نشاط المبعوثين الأمريكيين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتبر استمرار الحوار (مع الولايات المتحدة) ضروريًا، ونعتبره ملحّا ومهما.. لقد أجرى الأمريكيون الكثير من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، ومن المهم أن يطرح الجانب الروسي أيضًا وجهة نظره بشأن المباحثات الجارية (حول أوكرانيا)".

وأردف: "أجرى الأمريكيون العديد من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، من المهم أن يعبّر الجانب الروسي أيضا عن وجهة نظره بشأن المناقشات الجارية".

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول إمكانية تأكيد الكرملين للمعلومات حول زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا، خلال الأسابيع المقبلة لتلقي رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مبادرات السلام المتعلقة بأوكرانيا: "قنوات الاتصال القائمة مع المفاوضين الأمريكيين مستمرة، والحوارات جارية، بمجرد الاتفاق على الموعد، نأمل أن تتم هذه الزيارة".

المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
أمس, 09:20 GMT
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.

وقال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعد لإبرام اتفاق. أما أوكرانيا، فأعتقد أنها أقل استعدادًا لذلك.

وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".
ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
