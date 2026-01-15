https://sarabic.ae/20260115/الكرملين-نتفق-مع-ترامب-بأن-زيلينسكي-يعرقل-عملية-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا--عاجل-1109261541.html
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على التوصل للتسوية ويتفق مع ترامب حول قيام زيلينكسي بعرقلتها
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يوافق على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية السلام في أوكرانيا، والتي لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتحا عليها.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين. موقف الجانب الروسي معروف جيدًا لدى كل من المفاوضين الأمريكيين والرئيس (دونالد ترامب)، وهو معروف جيدًا في كييف ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".المحادثات مع واشنطن وحركة الوفود الأمريكيةوشدد بيسكوف على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن، في الملف الأوكراني، مؤكدًا استمرار نشاط المبعوثين الأمريكيين.وأردف: "أجرى الأمريكيون العديد من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، من المهم أن يعبّر الجانب الروسي أيضا عن وجهة نظره بشأن المناقشات الجارية".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.وعند سؤاله عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح ترامب، بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع: "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع".
وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين والجانب الروسي لا يزالان منفتحين. موقف الجانب الروسي معروف جيدًا لدى كل من المفاوضين الأمريكيين والرئيس (دونالد ترامب)، وهو معروف جيدًا في كييف ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".
وتابع: "الوضع يزداد سوءا يومًا بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، تحدثنا عن ذلك. يضيق حيّز اتخاذ القرارات لدى نظام كييف.. وقلنا العام الماضي، إن الوقت قد حان بالطبع لكي يتحمل زيلينسكي المسؤولية ويتخذ القرار المناسب، وحتى الآن لم تفعل كييف ذلك".
المحادثات مع واشنطن وحركة الوفود الأمريكية
وشدد بيسكوف على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن، في الملف الأوكراني، مؤكدًا استمرار نشاط المبعوثين الأمريكيين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتبر استمرار الحوار (مع الولايات المتحدة) ضروريًا، ونعتبره ملحّا ومهما.. لقد أجرى الأمريكيون الكثير من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، ومن المهم أن يطرح الجانب الروسي أيضًا وجهة نظره بشأن المباحثات الجارية (حول أوكرانيا)".
وأردف: "أجرى الأمريكيون العديد من المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين على حد سواء، من المهم أن يعبّر الجانب الروسي أيضا عن وجهة نظره بشأن المناقشات الجارية".
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول إمكانية تأكيد الكرملين للمعلومات حول زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا، خلال الأسابيع المقبلة لتلقي رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مبادرات السلام المتعلقة بأوكرانيا: "قنوات الاتصال القائمة مع المفاوضين الأمريكيين مستمرة، والحوارات جارية، بمجرد الاتفاق على الموعد، نأمل أن تتم هذه الزيارة".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محمّلًا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.
وقال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز": أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعد لإبرام اتفاق. أما أوكرانيا، فأعتقد أنها أقل استعدادًا لذلك.
وعند سؤاله
عن أسباب عدم نجاح جهود واشنطن لتحقيق السلام حتى الآن، أجاب ترامب: "زيلينسكي".