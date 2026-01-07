ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل لولا تدخلي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل"، لولا تدخله، بحسب زعمه. 07.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
دونالد ترامب
العالم
الأخبار
وقال ترامب، مساء اليوم الأربعاء، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "من دون مشاركتي، كانت روسيا ستسيطر على أوكرانيا بأكملها الآن".وأضاف أن "روسيا والصين لا تخشيان حلف شمال الأطلسي على الإطلاق من دون الولايات المتحدة، وأشك في أن حلف شمال الأطلسي سيأتي لمساعدتنا إذا كنّا بحاجة إليه حقًا".وتابع الرئيس الأمريكي أن "الدولة الوحيدة التي تخشاها وتحترمها روسيا والصين هي الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد زعمه.وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي بأن السلطات المؤقتة في فنزويلا، ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، على أن يتم بيعهم بسعرهم في السوق.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، والخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتمُ بيعُ هذا النفط بسعره في السوق".وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك، وأعلن ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة الأمريكية.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".ويوم الأحد الماضي، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة، وذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد.
الأخبار
15:17 GMT 07.01.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا كانت تعتزم السيطرة على أوكرانيا بالكامل"، لولا تدخله، بحسب زعمه.
وقال ترامب، مساء اليوم الأربعاء، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "من دون مشاركتي، كانت روسيا ستسيطر على أوكرانيا بأكملها الآن".
وأضاف أن "روسيا والصين لا تخشيان حلف شمال الأطلسي على الإطلاق من دون الولايات المتحدة، وأشك في أن حلف شمال الأطلسي سيأتي لمساعدتنا إذا كنّا بحاجة إليه حقًا".
ترامب يؤكد أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية على محطة زابوروجيه النووية
29 ديسمبر 2025, 07:38 GMT
وتابع الرئيس الأمريكي أن "الدولة الوحيدة التي تخشاها وتحترمها روسيا والصين هي الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد زعمه.

وشدد ترامب على أنه وحده هو من "أنهى 8 حروب"، فيما فضلت النرويج عدم منحه جائزة نوبل للسلام، وأن بلاده "ستكون بجانب حلف الناتو، حتى لو لم يكونوا هم إلى جانبنا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي بأن السلطات المؤقتة في فنزويلا، ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة، على أن يتم بيعهم بسعرهم في السوق.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة، والخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتمُ بيعُ هذا النفط بسعره في السوق".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسعًا على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك، وأعلن ترامب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم تتعلق بما وصفه بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتهديد الأمن، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
ترامب: الولايات المتحدة هي من تدير فنزويلا الآن
5 يناير, 02:29 GMT
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، وكذلك إلى منع أي تصعيد إضافي للأوضاع، لافتة إلى أن "مبررات هذا العدوان لا أساس لها".

وأدانت دول عدة، بينها كوبا وكولومبيا والبرازيل والمكسيك وفرنسا وإيران وبيلاروسيا، "العدوان الأمريكي" على كاراكاس، مشددة على دعمها لسيادة فنزويلا.

ويوم الأحد الماضي، أمرت المحكمة العليا في فنزويلا، نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة، وذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد.
