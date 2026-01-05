https://sarabic.ae/20260105/ترامب-حول-احتمالات-إجراء-انتخابات-في-فنزويلا-يجب-أولا-أن-يسود-القانون-والنظام-1108916548.html
ترامب حول احتمالات إجراء انتخابات في فنزويلا: يجب أولا أن يسود القانون والنظام
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعليقًا على احتمالات إجراء انتخابات في فنزويلا، إن البلاد يجب أن تُحكم أولًا بالقانون والنظام.
وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": "يجب أن ندير البلاد بالقانون والنظام. يجب أن ندير البلاد بطريقة تتيح لنا الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، وهي النفط القيّم وأشياء قيّمة أخرى".جاء ذلك ردًا من ترامب على سؤال بشأن الانتخابات في فنزويلا في ضوء احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية.وتابع الرئيس الأمريكي، "البلاد جاهزة لأن تصبح، لقد تحولت فعليًا إلى دولة من دول العالم الثالث على وشك الفشل".وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
ترامب حول احتمالات إجراء انتخابات في فنزويلا: يجب أولا أن يسود القانون والنظام
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعليقًا على احتمالات إجراء انتخابات في فنزويلا، إن البلاد يجب أن تُحكم أولًا بالقانون والنظام.
وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": "يجب أن ندير البلاد بالقانون والنظام. يجب أن ندير البلاد بطريقة تتيح لنا الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، وهي النفط القيّم وأشياء قيّمة أخرى".
جاء ذلك ردًا من ترامب على سؤال بشأن الانتخابات في فنزويلا في ضوء احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية.
وأضاف أن إجراء الانتخابات يُعد مسألة ثانوية في الوقت الراهن، معتبرًا أن فنزويلا، بحسب زعمه، تقف على حافة الانهيار الاقتصادي.
وتابع الرئيس الأمريكي، "البلاد جاهزة لأن تصبح، لقد تحولت فعليًا إلى دولة من دول العالم الثالث على وشك الفشل".
كما أشار إلى أن جميع مرشحي المعارضة، على حد قوله، لا يمتلكون حتى الآن دعمًا كافيًا يمكّنهم من الفوز في الانتخابات.
وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأمريكية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.
كما دعت الصين، عقب موقف موسكو، إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.