إعلام عن ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أميركي

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة عُرضة لتدخل أميركي. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية عن ترامب قوله "قد لا تكون فنزويلا الدولة الأخيرة المُعرضة للتدخل الأميركي".
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي تولت مهام الرئيس بالإنابة، بناء على أمر المحكمة العليا، الذي صدر عقب احتجاز واشنطن للرئيس نيكولاس مادورو.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "رودريغيز، قد تدفع ثمنا باهظا يفوق الثمن الذي دفعه مادورو إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة"، على حد وصفه.
وكان ترامب قد صرح يوم السبت، بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى فنزويلا
إذا نفذت رودريغيز ما تريده واشنطن منها. وادعى الرئيس الأمريكي أن رودريغيز مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".