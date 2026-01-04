https://sarabic.ae/20260104/ترامب-يهدد-نائبة-رئيس-فنزويلا-ستدفع-ثمنا-أكبر-من-مادورو-1108908344.html

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا: ستدفع ثمنا أكبر من مادورو

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا: ستدفع ثمنا أكبر من مادورو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا لنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي تولت مهام الرئيس بالإنابة بناء على أمر المحكمة العليا، الذي صدر عقب احتجاز...

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "رودريغيز، قد تدفع ثمنا باهظا يفوق الثمن الذي دفعه مادورو إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة"، على حد وصفه.وكان ترامب قد صرح يوم السبت، بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى فنزويلا إذا نفذت رودريغيز ما تريده واشنطن منها. وادعى الرئيس الأمريكي أن رودريغيز مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، يوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان قد ذكر في وقت سابق من اليوم، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك.ودانت مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، اليوم الأحد "العدوان الأمريكي" الذي ارتكبته الولايات المتحدة ضد فنزويلا.وقالت المجموعة التي تضم 18 دولة بينها روسيا والصين وفنزويلا، في بيان: "تدين مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بأشد وأقوى العبارات الفعل العدواني الذي ارتكب في 3 كانون الثاني/ يناير 2026 ضد جمهورية فنزويلا من قبل القوات الخاصة الأمريكية".

