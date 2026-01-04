https://sarabic.ae/20260104/وزير-الدفاع-الفنزويلي-الولايات-المتحدة-قتلت-معظم-حراس-مادورو-الأمنيين-خلال-عملية-اختطافه--1108905716.html
وزير الدفاع الفنزويلي: الولايات المتحدة قتلت معظم حراس مادورو الأمنيين خلال عملية اختطافه
2026-01-04T16:47+0000
2026-01-04T16:47+0000
2026-01-04T16:47+0000
وقال بادرينو لوبيز في بيان بثته قناة "في تي في": "ترفض القوات المسلحة الوطنية البوليفارية رفضاً قاطعاً عملية الاختطاف الجبانة للمواطن نيكولاس مادورو موروس، الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وقائدنا الأعلى، وزوجته، السيدة الأولى الدكتورة سيليا فلوريس دي مادورو. وقد ارتُكبت هذه الجريمة يوم السبت الموافق 3 يناير/كانون الثاني، بعد مقتل عدد كبير من أفراد حراسته - عسكريين ومدنيين أبرياء - بدم بارد". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وكان قد ذكر في وقت سابق، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك..
وقال بادرينو لوبيز في بيان بثته قناة "في تي في": "ترفض القوات المسلحة الوطنية البوليفارية رفضاً قاطعاً عملية الاختطاف الجبانة للمواطن نيكولاس مادورو موروس، الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وقائدنا الأعلى، وزوجته، السيدة الأولى الدكتورة سيليا فلوريس دي مادورو. وقد ارتُكبت هذه الجريمة يوم السبت الموافق 3 يناير/كانون الثاني، بعد مقتل عدد كبير من أفراد حراسته - عسكريين ومدنيين أبرياء - بدم بارد".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.
وكان قد ذكر في وقت سابق، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك..