أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الفنزويلي: الولايات المتحدة قتلت معظم حراس مادورو الأمنيين خلال عملية اختطافه
وقال بادرينو لوبيز في بيان بثته قناة "في تي في": "ترفض القوات المسلحة الوطنية البوليفارية رفضاً قاطعاً عملية الاختطاف الجبانة للمواطن نيكولاس مادورو موروس، الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وقائدنا الأعلى، وزوجته، السيدة الأولى الدكتورة سيليا فلوريس دي مادورو. وقد ارتُكبت هذه الجريمة يوم السبت الموافق 3 يناير/كانون الثاني، بعد مقتل عدد كبير من أفراد حراسته - عسكريين ومدنيين أبرياء - بدم بارد". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".وكان قد ذكر في وقت سابق، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك..
وزير الدفاع الفنزويلي: الولايات المتحدة قتلت معظم حراس مادورو الأمنيين خلال عملية اختطافه

16:47 GMT 04.01.2026
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، أن القوات الأمريكية قتلت، خلال عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، عدداً كبيراً من أفراد حراستهما، بالإضافة إلى مدنيين أبرياء.
وقال بادرينو لوبيز في بيان بثته قناة "في تي في": "ترفض القوات المسلحة الوطنية البوليفارية رفضاً قاطعاً عملية الاختطاف الجبانة للمواطن نيكولاس مادورو موروس، الرئيس الدستوري لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وقائدنا الأعلى، وزوجته، السيدة الأولى الدكتورة سيليا فلوريس دي مادورو. وقد ارتُكبت هذه الجريمة يوم السبت الموافق 3 يناير/كانون الثاني، بعد مقتل عدد كبير من أفراد حراسته - عسكريين ومدنيين أبرياء - بدم بارد".

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، أن القوات الأمريكية قتلت، خلال عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، عدداً كبيراً من أفراد حراستهما، بالإضافة إلى مدنيين أبرياء.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
روبيو: الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة للولايات المتحدة
15:50 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، مؤكداً أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته تم احتجازهما وترحيلهما جواً إلى خارج فنزويلا، وأن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن موكبا من السيارات يعتقد أنه يقل مادورو قد دخل مقر إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.
وكان قد ذكر في وقت سابق، أن طائرة يعتقد أنها تقل مادورو قد هبطت في ولاية نيويورك..
