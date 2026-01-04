https://sarabic.ae/20260104/روبيو-الحكومة-الكوبية-تمثل-مشكلة-ضخمة-للولايات-المتحدة-1108904391.html

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الحكومة الكوبية تمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو في تصريح صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الهدف التالي للإدارة الأميركية عقب فنزويلا هو الحكومة الكوبية:"الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة..أعتقد أنهم في ورطة كبيرة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق".وأردف الرئيس الأمريكي أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".واتهم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بإرسال كميات من مخدر الكوكايين المصنّعة في بلاده إلى الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

