https://sarabic.ae/20260104/روبيو-الحكومة-الكوبية-تمثل-مشكلة-ضخمة-للولايات-المتحدة-1108904391.html
روبيو: الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة للولايات المتحدة
روبيو: الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الحكومة الكوبية تمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T15:50+0000
2026-01-04T15:50+0000
2026-01-04T15:50+0000
ماركو روبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
كوبا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال روبيو في تصريح صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الهدف التالي للإدارة الأميركية عقب فنزويلا هو الحكومة الكوبية:"الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة..أعتقد أنهم في ورطة كبيرة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق".وأردف الرئيس الأمريكي أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".واتهم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بإرسال كميات من مخدر الكوكايين المصنّعة في بلاده إلى الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.
https://sarabic.ae/20260104/إعلام-أمريكي-روبيو-قد-يتولى-دورا-قياديا-في-حكم-فنزويلا-بعد-احتجاز-واشنطن-مادورو-1108898632.html
https://sarabic.ae/20260103/ترامب-الحكومة-في-كوبا-عليها-أن-تقلق-1108878249.html
https://sarabic.ae/20260104/رئيس-الوزراء-الإسباني-يدين-بشدة-انتهاك-القانون-الدولي-في-فنزويلا-1108902831.html
https://sarabic.ae/20260104/وزير-الخارجية-النرويجي-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-تناقض-القانون-الدولي--1108900354.html
https://sarabic.ae/20260104/إعلام-فريق-ترامب-يعد-خطة-لحكم-فنزويلا--1108898284.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
ماركو روبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
روبيو: الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة للولايات المتحدة
اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن الحكومة الكوبية تمثل مشكلة كبيرة للولايات المتحدة.
وقال روبيو في تصريح صحفي ردا على سؤال حول ما إذا كان الهدف التالي للإدارة الأميركية عقب فنزويلا هو الحكومة الكوبية:"الحكومة الكوبية تمثل مشكلة ضخمة..أعتقد أنهم في ورطة كبيرة".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لن أتحدث عن خطواتنا المستقبلية وسياساتنا الحالية في هذا الصدد"، موضحا أنه "من المعروف للجميع أن الإدارة الأميركية ليست من أشد المعجبين بالنظام الكوبي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس السبت، بأنه يجب على الحكومة في كوبا "أن تقلق"
.
وقال ترامب في تصريح صحفي: "كوبا هي أمة فاشلة، ونريد مساعدة الشعب الكوبي وسنساعدهم"، وفق تعبيره.
وأردف الرئيس الأمريكي أنه "سيتم مناقشة الوضع في كوبا، وأن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة شعبها، كوبا حالة مثيرة للاهتمام"، متابعا: "كوبا لا تسير على ما يرام في الوقت الراهن. النظام لا يعمل بشكل جيد. الناس هناك يعانون".
واتهم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بإرسال كميات من مخدر الكوكايين المصنّعة في بلاده إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأمريكية في فنزويلا: "رئيس كولومبيا لديه مصانع تصنع الكوكايين ويرسل بها إلى الولايات المتحدة وعليه أن يكون حذرا".
وكان الرئيس الأمريكي، أعلن أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
".
وقال ترامب: إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته
وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
بدورها نفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. وفي وقت لاحق، نشر ترامب صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة الأمريكية بأن مادورو سيُحاكم. وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها على تقديم التماس إلى المنظمات الدولية
بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي
واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو
. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا، مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات
، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.