إعلام: فريق ترامب يعد خطة لحكم فنزويلا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على خطة لإدارة فنزويلا بعد احتجاز رئيسها نيكولاس مادورو.
وأضافت: "يعمل فريق الأمن القومي لترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، على وضع هيكل حكم لفنزويلا ما بعد مادورو".وكان قال ترامب، أمس السبت، إن الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا إلى أن تتمكن من ضمان انتقال "آمن ومنظم ومعقول" للسلطة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.
12:21 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 12:27 GMT 04.01.2026)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول رفيع، أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على خطة لإدارة فنزويلا بعد احتجاز رئيسها نيكولاس مادورو.
وأضافت: "يعمل فريق الأمن القومي لترامب، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، على وضع هيكل حكم لفنزويلا ما بعد مادورو".
وكان قال ترامب، أمس السبت، إن الولايات المتحدة تعتزم حكم فنزويلا إلى أن تتمكن من ضمان انتقال "آمن ومنظم ومعقول" للسلطة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتُجزا ونُقلا خارج البلاد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.