خبير: اعتقال مادورو يعكس استراتيجية واشنطن الأمنية لعام 2025 وعودة "مبدأ مونرو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/خبير-اعتقال-مادورو-يعكس-استراتيجية-واشنطن-الأمنية-لعام-2025-وعودة-مبدأ-مونرو-1108896630.html
خبير: اعتقال مادورو يعكس استراتيجية واشنطن الأمنية لعام 2025 وعودة "مبدأ مونرو"
خبير: اعتقال مادورو يعكس استراتيجية واشنطن الأمنية لعام 2025 وعودة "مبدأ مونرو"
سبوتنيك عربي
قال الباحث في العلاقات الدولية ومدير تحرير مجلة شؤون لاتينية في مصر، الدكتور محمد ربيع الديهي، إن "اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد القوات... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T11:14+0000
2026-01-04T11:14+0000
حصري
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_465393ad7e560ef03f2f8d3fb2b3f661.jpg
وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه العملية العسكرية الخاطفة، التي أعلن عنها الرئيس ترامب، تخفي دوافع اقتصادية واضحة، إذ تسعى واشنطن للسيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، والتي تعتمد عليها مصافي التكرير الأمريكية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية النادرة مثل الذهب والمعادن الاستراتيجية".وأكد الخبير أن "هذا التدخل يهدد بتصعيد التوترات الإقليمية، ويضع سابقة خطيرة قد تتكرر في دول أخرى، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً للحفاظ على السيادة والسلام".مبدأ "مونرو" هو سياسة خارجية أمريكية أعلنت عام 1823 على لسان الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، وتعد من أهم ركائز السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية. وينص المبدأ على أن أمريكا اللاتينية للأمريكيين، وأن أي تدخل أجنبي فيها يعد تهديدا للولايات المتحدة. وبحسب محللين، تحول هذا المبدأ لاحقا إلى غطاء لفرض الهيمنة الأمريكية على دول أمريكا الوسطى والجنوبية.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260104/في-ظل-غياب-مادورو-من-المرأة-التي-تقود-فنزويلا-الآن-1108894324.html
https://sarabic.ae/20260103/وزير-خارجية-فنزويلا-يصف-الهجوم-الأمريكي-واختطاف-مادورو-بالعمل-البربري-1108888438.html
https://sarabic.ae/20260103/لحظة-نزول-الرئيس-الفنزويلي-مادورو-وزوجته-من-الطائرة-في-نيويورك-فيديو-1108888109.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c8b02585693315022c75c7aa0be807fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
حصري, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

خبير: اعتقال مادورو يعكس استراتيجية واشنطن الأمنية لعام 2025 وعودة "مبدأ مونرو"

11:14 GMT 04.01.2026
© AP Photo / Jesus Vargasالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Jesus Vargas
تابعنا عبر
حصري
قال الباحث في العلاقات الدولية ومدير تحرير مجلة شؤون لاتينية في مصر، الدكتور محمد ربيع الديهي، إن "اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد القوات الأمريكية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمي سيادة الدول".
وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه العملية العسكرية الخاطفة، التي أعلن عنها الرئيس ترامب، تخفي دوافع اقتصادية واضحة، إذ تسعى واشنطن للسيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، والتي تعتمد عليها مصافي التكرير الأمريكية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية النادرة مثل الذهب والمعادن الاستراتيجية".
نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
في ظل غياب مادورو… من المرأة التي تقود فنزويلا الآن؟
09:11 GMT
وأوضح الديهي أن "اعتقال مادورو يعكس الاستراتيجية الأمنية الأمريكية لعام 2025، ولا يتعارض مع المبدأ المعروف بـ"أمريكا أولاً"، وهو يمثل عودة لمبدأ مونرو المحدَّث، ويهدف إلى منع نفوذ القوى الأجنبية في أمريكا اللاتينية، مع التركيز على المكاسب الاقتصادية من خلال إعادة تشغيل البنية التحتية النفطية مجاناً".
وأكد الخبير أن "هذا التدخل يهدد بتصعيد التوترات الإقليمية، ويضع سابقة خطيرة قد تتكرر في دول أخرى، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً للحفاظ على السيادة والسلام".
مبدأ "مونرو" هو سياسة خارجية أمريكية أعلنت عام 1823 على لسان الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، وتعد من أهم ركائز السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية.
طائرة تقل الرئيس الفنزويلي المحتجز نيكولاس مادورو تهبط في قاعدة ستيوارت الجوية للحرس الوطني في نيوبورغ، نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري
أمس, 23:45 GMT
وينص المبدأ على أن أمريكا اللاتينية للأمريكيين، وأن أي تدخل أجنبي فيها يعد تهديدا للولايات المتحدة.
وبحسب محللين، تحول هذا المبدأ لاحقا إلى غطاء لفرض الهيمنة الأمريكية على دول أمريكا الوسطى والجنوبية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
لحظة نزول الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته من الطائرة في نيويورك... فيديو
أمس, 22:55 GMT
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала