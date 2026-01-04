https://sarabic.ae/20260104/خبير-اعتقال-مادورو-يعكس-استراتيجية-واشنطن-الأمنية-لعام-2025-وعودة-مبدأ-مونرو-1108896630.html

خبير: اعتقال مادورو يعكس استراتيجية واشنطن الأمنية لعام 2025 وعودة "مبدأ مونرو"

وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "هذه العملية العسكرية الخاطفة، التي أعلن عنها الرئيس ترامب، تخفي دوافع اقتصادية واضحة، إذ تسعى واشنطن للسيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، والتي تعتمد عليها مصافي التكرير الأمريكية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية النادرة مثل الذهب والمعادن الاستراتيجية".وأكد الخبير أن "هذا التدخل يهدد بتصعيد التوترات الإقليمية، ويضع سابقة خطيرة قد تتكرر في دول أخرى، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً للحفاظ على السيادة والسلام".مبدأ "مونرو" هو سياسة خارجية أمريكية أعلنت عام 1823 على لسان الرئيس الأمريكي جيمس مونرو، وتعد من أهم ركائز السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية. وينص المبدأ على أن أمريكا اللاتينية للأمريكيين، وأن أي تدخل أجنبي فيها يعد تهديدا للولايات المتحدة. وبحسب محللين، تحول هذا المبدأ لاحقا إلى غطاء لفرض الهيمنة الأمريكية على دول أمريكا الوسطى والجنوبية.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

