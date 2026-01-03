https://sarabic.ae/20260103/موسكو-تدعو-واشنطن-إلى-إطلاق-سراح-الرئيس-الفنزويلي-المنتخب-شرعيا-وزوجته-1108872297.html
موسكو تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعيا وزوجته
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن روسيا تحث القيادة الأمريكية بشدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو، وزوجته.
2026-01-03T15:22+0000
2026-01-03T15:22+0000
2026-01-03T15:22+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وجاء في البيان: "في ضوء التقارير المؤكدة التي تفيد بوجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، فإننا نحثّ القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف وإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".وأوضح البيان أن "لافروف أجرى محادثة مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي وأعرب عن تضامن روسيا مع شعب فنزويلا في مواجهة العدوان المسلح".وتابع البيان أن "لافروف ونائبة رئيس فنزويلا عبرا عن دعمهما لعدم السماح بتفاقم الوضع، والبحث عن حل عبر الحوار".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
وجاء في البيان: "في ضوء التقارير المؤكدة التي تفيد بوجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة، فإننا نحثّ القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف وإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعياً لدولة ذات سيادة وزوجته".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز غوميز، على الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيانها: "خلال المحادثة تم التعبير عن الإرادة المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفنزويلا".
وأوضح البيان أن "لافروف أجرى محادثة مع النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي وأعرب عن تضامن روسيا مع شعب فنزويلا في مواجهة العدوان المسلح".
وتابع البيان أن "لافروف ونائبة رئيس فنزويلا عبرا عن دعمهما لعدم السماح بتفاقم الوضع، والبحث عن حل عبر الحوار".
دعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".