ترامب: واشنطن ستشارك في القرارات المتعلقة بمستقبل فنزويلا بعد احتجاز مادورو

ترامب: واشنطن ستشارك في القرارات المتعلقة بمستقبل فنزويلا بعد احتجاز مادورو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستشارك في القرارات المتعلقة بمستقبل فنزويلا بعد احتجاز نيكولاس مادورو. 03.01.2026

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg

وقال ترامب على قناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال حول مستقبل الشعب الفنزويلي: "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بالقيادة واستكمال ما بدأه مادورو. لذا، نتخذ هذا القرار الآن. وسنكون مشاركين بشكل فعّال".كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم تقع أي وفيات في الجانب الأمريكي خلال العملية العسكرية ضد فنزويلا، لكن سُجلت بعض الإصابات.كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة كانت تعتزم تنفيذ عمليتها في فنزويلا قبل 4 أيام، لكنها اضطرت لتأجيلها انتظارًا لتحسن الأحوال الجوية.ونقلت وكالة بريطانية تصريحات ترامب حيث أكد أنه "انتظرنا لمدة أربعة أيام لتنفيذ العملية انتظارَا لظروف جوية أفضل".وأكد ترامب أن "الجيش الأمريكي يقتاد مادورو وزوجته حاليا على متن سفينة إلى نيويورك".وقال: "إن مادورو كان مستعدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة قبل احتجازه بوقت قصير لكن واشنطن رفضت".ودعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما

