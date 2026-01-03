روسيا: ذرائع واشنطن لتبرير عمليتها في فنزويلا غير صحيحة وعمليتها العسكرية مدانه - عاجل

https://sarabic.ae/20260103/روسيا-ذرائع-واشنطن-لتبرير-عمليتها-في-فنزويلا-غير-صحيحة-وندين-أي-تدخل-عسكري---عاجل--1108855796.html
2026-01-03T10:18+0000
2026-01-03T10:18+0000
2026-01-03T10:34+0000
10:18 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 10:34 GMT 03.01.2026)
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إدانتها لأي تدخل عسكري في فنزويلا، مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس، غير صحيحة.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة ارتكبت هذا الصباح عملا عدوانيا مسلحا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
وشددت الخارجية الروسية على أن "الذرائع التي تُقدّم لتبرير مثل هذه الأفعال ليس لها أي أساس، لقد طغت العداوة الأيديولوجية على البراغماتية العملية والرغبة في بناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية".
وأيدت الخارجية الروسية "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية وقيادة دول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة العاجلة لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وجددت الخارجية الروسية التأكيد على تضامن موسكو "مع الشعب الفنزويلي ودعمنا لمسار قيادته البوليفارية، الذي يهدف إلى حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد".
ورأى البيان الروسي أن "أميركا اللاتينية لا بد أن تبقى منطقة سلام كما أعلنتها عام 2014، ويجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي مدمر، فضلاً عن التدخل العسكري".