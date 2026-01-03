https://sarabic.ae/20260103/وزير-الدفاع-الفنزويلي-واشنطن-شنت-هجوما-على-كاراكاس-وولايات-ميراندا-ولا-غوايرا-وأراغوا--عاجل-1108855171.html

وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع

وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة ويؤكد: سنتفوق في هذا الصراع

أفاد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، بأن الضربات الأمريكية على الأراضي الفنزويلية أثّرت على العاصمة كاراكاس، وولايتي ميراندا وأراغوا، ومواقع عدة... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وأعلن لوبيز التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة الفنزويلية، مشيرًا إلى أنها "ستعمل على تنفيذ تعليمات القائد العام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو)"، وأن بلاده "سنتفوق في هذا الصراع".وقال لوبيز في رسالة مصورة: "لقد دنست وحشية القوات الغازية أرضنا المقدسة في فويرتي تيونا، وكاراكاس، وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا".ودعا وزير الدفاع الفنزويلي، إلى تجنب الذعر والفوضى وسط الهجمات الأمريكية، وقال: "دعونا لا نستسلم للذعر الذي يريد العدو زرعه، دعونا نتجنب الذعر والفوضى، فهما سلاح فتاك مثل القنابل".وتابع: "أمام هذا الهجوم الجبان والدنيء، الذي يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، نعرب عن إدانتنا الشديدة له".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.

