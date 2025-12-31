https://sarabic.ae/20251231/الرئيس-الكولومبي-بيترو-الولايات-المتحدة-قصفت-مصنع-كوكايين-في-فنزويلا-1108752754.html
الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قصفت مصنعًا يشتبه في إنتاج الكوكايين في مدينة ماراكايبو الساحلية بفنزويلا. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيترو على منصة "إكس": "نعلم أن ترامب قصَف مصنعًا في ماراكايبو، ونخشى أنه كان يخلط معجون الكوكا لصنع الكوكايين"، وذلك بعد يوم من تأكيد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منطقة رصيف لسفن يُزعم أنها تنقل المخدرات في فنزويلا، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو نفس الموقع.وأضاف بيترو، في منشور مطول، أن المنشأة كانت تديرها جماعة "جيش التحرير الوطن" المسلحة، التي تسيطر جزئيًا على منطقة كاتاتومبو المنتجة للكوكايين على الحدود مع فنزويلا. وقال: "إنه ببساطة "جيش التحرير الوطن". هذه الجماعة تسمح، من خلال تهريبها وعقيدتها الذهنية، بغزو فنزويلا".وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين أن الضربات الأمريكية استهدفت "منطقة الرصيف حيث يتم تحميل القوارب بالمخدرات". ولم تصدر حكومة فنزويلا أي تعليق رسمي على الضربة البرية حتى الآن.وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
