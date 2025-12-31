الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/الرئيس-الكولومبي-بيترو-الولايات-المتحدة-قصفت-مصنع-كوكايين-في-فنزويلا-1108752754.html
الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا
الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قصفت مصنعًا يشتبه في إنتاج الكوكايين في مدينة ماراكايبو الساحلية بفنزويلا. 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T02:52+0000
2025-12-31T02:52+0000
البحر الكاريبي
رئاسة فنزويلا
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2199c2d1f9513d5d76568aded5dae8b.jpg
وقال بيترو على منصة "إكس": "نعلم أن ترامب قصَف مصنعًا في ماراكايبو، ونخشى أنه كان يخلط معجون الكوكا لصنع الكوكايين"، وذلك بعد يوم من تأكيد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منطقة رصيف لسفن يُزعم أنها تنقل المخدرات في فنزويلا، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو نفس الموقع.وأضاف بيترو، في منشور مطول، أن المنشأة كانت تديرها جماعة "جيش التحرير الوطن" المسلحة، التي تسيطر جزئيًا على منطقة كاتاتومبو المنتجة للكوكايين على الحدود مع فنزويلا. وقال: "إنه ببساطة "جيش التحرير الوطن". هذه الجماعة تسمح، من خلال تهريبها وعقيدتها الذهنية، بغزو فنزويلا".وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين أن الضربات الأمريكية استهدفت "منطقة الرصيف حيث يتم تحميل القوارب بالمخدرات". ولم تصدر حكومة فنزويلا أي تعليق رسمي على الضربة البرية حتى الآن.وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
https://sarabic.ae/20251231/إعلام-واشنطن-تواجه-مشاكل-مع-مجموعتها-العسكرية-المتمركزة-في-البحر-الكاريبي-1108752787.html
البحر الكاريبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f79d81992f82027e4b520de6ae9d9295.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البحر الكاريبي, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا
البحر الكاريبي, رئاسة فنزويلا, أخبار فنزويلا

الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا

02:52 GMT 31.12.2025
© AP Photo / Fernando VergaraColombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
تابعنا عبر
صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قصفت مصنعًا يشتبه في إنتاج الكوكايين في مدينة ماراكايبو الساحلية بفنزويلا.
وقال بيترو على منصة "إكس": "نعلم أن ترامب قصَف مصنعًا في ماراكايبو، ونخشى أنه كان يخلط معجون الكوكا لصنع الكوكايين"، وذلك بعد يوم من تأكيد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربات على منطقة رصيف لسفن يُزعم أنها تنقل المخدرات في فنزويلا، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو نفس الموقع.
The world's largest aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN) 78 and the USNS Laramie (T-AO-203) conduct a refueling-at-sea in the Eastern Mediterranean Sea, Oct. 11, 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام: واشنطن تواجه مشاكل مع مجموعتها العسكرية المتمركزة في البحر الكاريبي
01:55 GMT
وأضاف بيترو، في منشور مطول، أن المنشأة كانت تديرها جماعة "جيش التحرير الوطن" المسلحة، التي تسيطر جزئيًا على منطقة كاتاتومبو المنتجة للكوكايين على الحدود مع فنزويلا. وقال: "إنه ببساطة "جيش التحرير الوطن". هذه الجماعة تسمح، من خلال تهريبها وعقيدتها الذهنية، بغزو فنزويلا".
وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين أن الضربات الأمريكية استهدفت "منطقة الرصيف حيث يتم تحميل القوارب بالمخدرات". ولم تصدر حكومة فنزويلا أي تعليق رسمي على الضربة البرية حتى الآن.
وتصاعد إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بإدارة كارتل مخدرات وفرض حصار على ناقلات النفط.
كما نفذت واشنطن أكثر من 30 ضربة على قوارب يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала